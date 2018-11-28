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OnWheels – победитель конкурса социальных стартапов SAP UP
Компания SAP подвела итоги международного конкурса социальных стартапов SAP UP. Победитель в Беларуси, OnWheels, получил грант в размере Br10 тыс. Представители проектов ETHNO.by и Visper, занявших 1 и 2 места, отправятся в Европу, чтобы пройти образовательные курсы по социальному предпринимательству, познакомиться с международными практиками и по результатам поездки улучшить свои проекты.
Гран-при конкурса получил стартап OnWheels. Как отмечают основатели, Евгений Шевко и Денис Василевич, главная цель - создать самостоятельное и успешное предприятие по производству индивидуальных средств технической реабилитации для физически ослабленных лиц, включая людей с инвалидностью.
"Мы хотим, чтобы в производстве адаптивных средств для реабилитации также участвовали люди, которые сами ими пользуются. Это не только дополнительные рабочие места, но и возможность социализации, интеграции и общения", – рассказали победители.
В Беларуси заявки на участие в конкурсе подали более 200 социальных предпринимателей из 50 городов. В финал прошли 10 проектов. По статистике, большинство социальных предпринимателей республики – женщины (58,3%), более половины участников назвали деятельность в стартапе основной работой. Лидерами по числу заявок стали темы обеспечения равных возможностей, развития территорий, здорового образа жизни и спорта.
"В Беларуси мы проводим конкурс во второй раз, и он уже стал эффективной площадкой для старта и развития передовых проектов в области социального предпринимательства. Мы продолжаем сотрудничать с финалистами прошлого года и следим за их успехами. Уверен, что представленные сегодня проекты также помогут повысить качество жизни многих людей", – отметил Илья Шулипин, управляющий директор SAP в республике Беларусь.
SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 404 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 году открылся офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыл центр исследований и разработки SAP Labs, который сейчас имеет 4 подразделения.
SAP – единственный международный разработчик, который имеет свой Центр обработки данных в России и постоянно расширяет его мощности.
Более 25 лет компания SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнерами.
Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 25 вузов в России получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 8 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.
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Компания SAP подвела итоги международного конкурса социальных стартапов SAP UP. Победитель в Беларуси, OnWheels, получил грант в размере Br10 тыс. Представители проектов...
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