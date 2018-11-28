ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

OnWheels – победитель конкурса социальных стартапов SAP UP

29.11.2018 20:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Компания SAP подвела итоги международного конкурса социальных стартапов SAP UP. Победитель в Беларуси, OnWheels, получил грант в размере Br10 тыс. Представители проектов ETHNO.by и Visper, занявших 1 и 2 места, отправятся в Европу, чтобы пройти образовательные курсы по социальному предпринимательству, познакомиться с международными практиками и по результатам поездки улучшить свои проекты.

Гран-при конкурса получил стартап OnWheels. Как отмечают основатели, Евгений Шевко и Денис Василевич, главная цель - создать самостоятельное и успешное предприятие по производству индивидуальных средств технической реабилитации для физически ослабленных лиц, включая людей с инвалидностью.

"Мы хотим, чтобы в производстве адаптивных средств для реабилитации также участвовали  люди, которые сами ими пользуются. Это не только дополнительные рабочие места, но и возможность социализации, интеграции и общения", – рассказали победители.

OnWheels – победитель конкурса социальных стартапов SAP UP
Два социальных проекта-призера смогут поехать в Европу, пройти обучение и получить консультации от экспертов в сфере социального предпринимательства. В числе этих проектов – создатели портала о традиционной культуре Беларуси ETHNO.by и видео-мессенджера для людей с нарушениями слуха Visper. 

В Беларуси заявки на участие в конкурсе подали более 200 социальных предпринимателей из 50 городов. В финал прошли 10 проектов. По статистике, большинство социальных предпринимателей республики – женщины (58,3%), более половины участников назвали деятельность в стартапе основной работой. Лидерами по числу заявок стали темы обеспечения равных возможностей, развития территорий, здорового образа жизни и спорта.

"В Беларуси мы проводим конкурс во второй раз, и он уже стал эффективной площадкой для старта и развития передовых проектов в области социального предпринимательства. Мы продолжаем сотрудничать с финалистами прошлого года и следим за их успехами. Уверен, что представленные сегодня проекты также помогут повысить качество жизни многих людей", – отметил Илья Шулипин, управляющий директор SAP в республике Беларусь.

OnWheels – победитель конкурса социальных стартапов SAP UP
SAP UP учрежден компанией SAP CIS в 2015 году. Основная цель конкурса — создание среды для экспертной и финансовой поддержки социальных стартапов бизнес-сообществом. В рамках Конкурса SAP поддерживает лучшие практики социального предпринимательства в Беларуси, России, Казахстане, а с 2018 года и в Армении. Привлекая к участию в конкурсе представителей коммерческого сектора, госуправления, образования и общественных структур, SAP помогает сформировать сообщество, содействующее продвижению и развитию социального предпринимательства как отдельного сегмента экономики страны. 

SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 404 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 году открылся офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыл центр исследований и разработки SAP Labs, который сейчас имеет 4 подразделения. 

SAP – единственный международный разработчик, который имеет свой Центр обработки данных в России и постоянно расширяет его мощности. 

Более 25 лет компания SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнерами.

Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 25 вузов в России получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 8 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SAP подвела итоги международного конкурса социальных стартапов SAP UP. Победитель в Беларуси, OnWheels, получил грант в размере Br10 тыс. Представители проектов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина запретила иностранцам выезжать в Крым через свою территорию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика