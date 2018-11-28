



В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса оценил стартовый отрезок работы нового Совета министров во главе ссчитает экономист. –По мнению, на этом фоне дажевыглядит человеком, который «ставит четкие задачи для поддержки своей будущей предвыборной кампании, а правительство их затягивает и формально подходит к выполнению».Экономист признается, что очень хотел бы, чтобы Румас и его правительство оказались так называемыми «скрытыми реформаторами», которые настроены проводить реформы в стране: