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Кто готовит революцию?!
Александр Федута
экзамен – парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы».
Я не об экзамене, в достоверность результатов которого, полагаю, не верят многие. Я о такой фразе Александра Лукашенко:
«…Чтобы в умах людей даже не было альтернативы».
Проблема в том, что альтернатива есть всегда; плохая она или хорошая – другой вопрос. Ее наличие дает возможность любой действующей власти избежать ответственности за содеянное. Сегодня один правитель, завтра другой правитель; и мирный уход каждого гарантирует обществу и государству отсутствие потрясений и бурь.
Это как паровой котел: выпустил лишек пара – и машина может работать дальше. Спокойно работать.
Пугает именно отсутствие альтернативы. Оно вселяет в людей ощущение безысходности. И дальше можно сколько угодно уговаривать молодежь оставаться жить и работать в собственной стране. Не подействуют уговоры. Она ведь видит: альтернативы нет, а значит, нужно давать дёру отсюда. Жизнь ведь дается человеку всего один раз, и прожить ее хочется… просто хочется прожить спокойно, зарабатывая на достойное будущее своих детей, а не на льготные участки земли в «Дроздах» отставным генералам КГБ, которые потом построенные на них особняки продают за баснословное количество долларов или сдают в аренду…
Полный текст Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 27 ноября.
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