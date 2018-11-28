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Работа «за еду». Самые низкооплачиваемые вакансии в Беларуси

29.11.2018 21:08 — Разное | UDF  
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Фото: Intex-press
На фоне среднестатистической зарплаты почти в 1000 рублей по стране, заработки даже в 300 рублей считаются очень низкими. Между тем почти 20% семей в Беларуси живут меньше чем на 300 рублей в месяц. Intex-press посмотрела, где в нашей стране самые низкие заработки.

Работа «за еду». Самые низкооплачиваемые вакансии в Беларуси


В базе данных Государственной службы занятости нашей страны находится более 3,2 тысячи вакансий на зарплату меньше 300 рублей, и примерно каждая 10-я из них — на зарплату до 50 рублей.


От 6,1 рубля

Этих денег сегодня хватит разве что на буханку хлеба и несколько пакетов молока. Тем не менее в базе данных есть одна такая вакансия. На постоянную работу на 0,02 ставки ищут кухонного работника в детский сад в агрогородке в Гродненской области. Как человек, получая оплату всего за час-полтора работы, должен хотя бы пищеблок в чистоте содержать в течение целой недели, непонятно. А ведь в обязанности кухонного работника детского сада входит не только это.


От 15,25 рубля

За эти деньги предлагают подработать воспитателем и помощником воспитателя на 0,05 ставки. Одна из этих вакансий, к слову, есть в Барановичском районе. Правда, если ради двух часов работы в неделю ездить в деревню из города, то только на проезд уйдет значительная часть зарплаты.


От 19 рублей

Чуть лучше оплачивается работа воспитателя дошкольного образования в деревне в Гродненской области. При тех же условиях работы, что указаны выше, — за 0,05 ставки. На ставку получается около 380 рублей — больше, чем по некоторым вакансиям в Барановичах.


От 30,5 рубля

На эту зарплату список из пяти вакансий. И более разнообразный. Помимо уже указанных выше работников учреждений дошкольного образования требуются аккумуляторщик на предприятие, торгующее нефтепродуктами, и работник ритуальных услуг. Работа на 0,1 ставки.


От 31,5 рубля

Самая богатая из самых бедных вакансий в Беларуси — должность обжигальщика изделий на щучинском заводе. И отработать эти деньги нужно примерно 4,5 часа в неделю.

 
 
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Почти 20% семей в Беларуси живут меньше чем на 300 рублей в месяц.
 
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