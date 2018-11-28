В Краснодаре неизвестный расстрелял бойцов Росгвардии

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После обстрела автомобиля Росгвардии в Краснодаре ранены двое сотрудников вневедомственной охраны, сообщает агентствосо ссылкой на официального представителя ведомства. По словам последнего, ответным огнем нападавший был убит.Грибакин рассказал, что нападавший подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и открыл огонь через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии действовали в соответствии со служебными инструкциями.Личность нападавшего пока не установлена, пострадавшие сотрудники Росгвардии доставлены в больницу, где одного из них направили на операцию.Как сообщил ТАСС источник в региональных правоохранительных органах, второй сотрудник в результате нападения был ранен в голову по касательной.После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии, сообщили РБК в СКР.добавили в ведомстве.