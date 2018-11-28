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В Краснодаре неизвестный расстрелял бойцов Росгвардии

29.11.2018 21:06 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Неизвестный в Краснодаре открыл огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники вневедомственной охраны (входит в состав Росгвардии). Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

После обстрела автомобиля Росгвардии в Краснодаре ранены двое сотрудников вневедомственной охраны, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина. По словам последнего, ответным огнем нападавший был убит.

Грибакин рассказал, что нападавший подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и открыл огонь через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии действовали в соответствии со служебными инструкциями.

Личность нападавшего пока не установлена, пострадавшие сотрудники Росгвардии доставлены в больницу, где одного из них направили на операцию.

Как сообщил ТАСС источник в региональных правоохранительных органах, второй сотрудник в результате нападения был ранен в голову по касательной.

После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии, сообщили РБК в СКР. «На месте происшествия работает следственная группа», — добавили в ведомстве.

 
 
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После обстрела автомобиля Росгвардии в Краснодаре ранены двое сотрудников вневедомственной охраны.
 
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