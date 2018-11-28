В Минске трамвай сбил пьяного пешехода



Фото: ГАИ Минска

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Трамвай двигался по Бядули со стороны Козлова в направлении Первомайской и в районе дома № 12 по улицы Бядули сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть справа по ходу движения трамвая. По предварительной информации, у пешехода диагностирована ЧМТ средней степени тяжести и перелом скуловой кости. Он госпитализирован. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и судмедэксперт. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Первую помощь пострадавшему пешеходу оказал находившийся около места ДТП детский врач