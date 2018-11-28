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В Минске трамвай сбил пьяного пешехода

29.11.2018 20:58 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ Минска
Вечером 29 ноября трамвай сбил пешехода в Минске. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГАИ Минска в своем Telegram-канале.

Трамвай двигался по Бядули со стороны Козлова в направлении Первомайской и в районе дома № 12 по улицы Бядули сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть справа по ходу движения трамвая. По предварительной информации, у пешехода диагностирована ЧМТ средней степени тяжести и перелом скуловой кости. Он госпитализирован. Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и судмедэксперт. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Первую помощь пострадавшему пешеходу оказал находившийся около места ДТП детский врач Андрей Витушка.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает ГАИ Минска в своем Telegram-канале.
 
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