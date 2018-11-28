Грэпплинг может стать олимпийским видом спорта. Что это такое?

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Что такое грэпплинг

Кандидат на Олимпиаду

Грэпплинг в будущем может составить конкуренцию олимпийским видам борьбы, об этом заявил на пресс-конференции в МПЦ, посвященной Combat Weekend, главный тренер сборной команды Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам (ММА)рассказал он.По словам Пивоварова, эта борьба в очень недалеком будущем составит конкуренцию в том числе олимпийским видам.– отметил тренер сборной.Сейчас грэпплингом занимаются очень много людей во всем мире, в том числе в США и Европе.– поделился Пивоваров.Пивоваров отметил, что сначала все представители олимпийских видов борьбы относились к грэпплингу не то чтобы настороженно, но немного свысока. "Сейчас они посмотрели процесс, приняли участие и поняли, что не всегда так просто даже им с хорошей базой одержать победу. Сейчас они начинают подтягиваться и тянуться. Надо объективно понимать, что мир не стоит на месте, и уже замкнуться в семье греко-римской борьбы не так интересно. Олимпийские виды уже начинают дружить с нами и рассматривать нас не как конкурентов, а как партнеров, товарищей. Это приятно", – признался тренер сборной по ММА.По его словам, олимпийская семья системно расширяется.подытожил Пивоваров.