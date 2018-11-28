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Грэпплинг может стать олимпийским видом спорта. Что это такое?

29.11.2018 20:57 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстрационный характер
Виды спорта, которые находятся на пике популярности и за которыми следят миллионы людей, рационально со временем включать в программу Олимпийских игр.

Грэпплинг в будущем может составить конкуренцию олимпийским видам борьбы, об этом заявил на пресс-конференции в МПЦ Sputnik, посвященной Combat Weekend, главный тренер сборной команды Беларуси по рукопашному бою и смешанным единоборствам (ММА) Андрей Пивоваров.


Что такое грэпплинг

"Грэпплинг – это достаточно молодой вид борьбы. Он появился на свет в 90-х. Суть в том, что в этой борьбе разрешены и допустимы все приемы, которые можно найти в различных видах борьбы. Особенно акцент смещен в сторону работы в партере, где разрешены удушающие, болевые приемы", – рассказал он.

По словам Пивоварова, эта борьба в очень недалеком будущем составит конкуренцию в том числе олимпийским видам. "По своей зрелищности, наполняемости техническими действиями она, по сути, не побоюсь этого слова, превосходит их. Хотя, конечно, есть аспекты классических видов борьбы, которые тоже нельзя игнорировать – хорошая школа движений и бросков в стойке", – отметил тренер сборной.

Сейчас грэпплингом занимаются очень много людей во всем мире, в том числе в США и Европе.

"Это связано и с тем, что там отсутствуют ударные технические действия и это хорошая система, которая позволяет комплексно готовить человека. Думаю, что у нее есть неплохие перспективы", – поделился Пивоваров.


Кандидат на Олимпиаду

Пивоваров отметил, что сначала все представители олимпийских видов борьбы относились к грэпплингу не то чтобы настороженно, но немного свысока. "Сейчас они посмотрели процесс, приняли участие и поняли, что не всегда так просто даже им с хорошей базой одержать победу. Сейчас они начинают подтягиваться и тянуться. Надо объективно понимать, что мир не стоит на месте, и уже замкнуться в семье греко-римской борьбы не так интересно. Олимпийские виды уже начинают дружить с нами и рассматривать нас не как конкурентов, а как партнеров, товарищей. Это приятно", – признался тренер сборной по ММА.

По его словам, олимпийская семья системно расширяется. "Просто если быть до конца искренним и признать, что в мире огромное количество людей занимается грэпплингом и на пике популярности ММА, то рассмотреть их как показательные виды – это рационально. Бой того же Макгрегора и Нурмагомедова смотрело такое количество людей, что уже их игнорировать вряд ли рационально. Думаю, что мы обратимся к людям, которые стоят выше нас, чтобы нас рассмотрели в качестве кандидата в олимпийские виды", – подытожил Пивоваров.

 
 
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Популярный вид спорта хотят могут включить в программу Олимпийских игр.
 
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