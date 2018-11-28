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Уголовное дело против главреда БелаПАН прекращено

29.11.2018 20:53 — Разное | UDF  
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Ирина Левшина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Обвиняемой по «делу БЕЛТА» осталась только главный редактор TUT.BY Марина Золотова

29 ноября было удовлетворено ходатайство главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Ирина Левшина заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят. Помимо этого, Левшиной вернули жесткие диски, изъятые в августе при обыске у нее дома, а также при обыске в редакции компании БелаПАН.

Обвинения с Ирины Левшиной были сняты в день ее рождения.

До этого было прекращено уголовное преследование еще семи сотрудников TUT.BY. Ранее к административной ответственности привлекли еще несколько журналистов, проходящих по делу. Это стало возможным после того, как все редакторы погасили ущерб (от 3000 до 17 000 рублей).

На данный момент обвиняемой по «делу БЕЛТА» остается только главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. Марину Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы. Всего же по «делу БЕЛТА» проходило 15 журналистов и редакторов.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

 
 
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Обвиняемой по "делу БЕЛТА" осталась только главный редактор TUT.BY Марина Золотова.
 
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