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Microsoft обновил иконку Word: впервые за 11 лет на ней нет листка бумаги

29.11.2018 21:26 — Разное | Tut.by  
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Microsoft обновил иконки у программ из Office 365, которые не менялись с 2013 года. К примеру, на логотипе Word больше нет узнаваемого белого листа, который находился там с 2007 года. Обновление коснется приложений на всех платформах — Windows, Mac, iOS и Android. Об этом пишет TJournal со ссылкой на The Verge.


Изображение: The Verge

«Дизайнерское решение состояло в том, чтобы отделить букву и символ от значков, по сути создав две панели — одну для буквы и одну для символа», — пояснил директор по дизайну Microsoft. На промоизображении иконки Word, Excel, PowerPoint и Outlook стоят вместе с логотипами OneDrive и Skype.


Изображение: The Verge

 
 
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Обновление получили и другие программы из Office 365.
 
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