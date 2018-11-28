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«Жизнь дороже шины». Насколько белорусские автомобилисты готовы к зиме?
Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганду использования шин по сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пока рейды носят профилактический характер, но уже с субботы (1 декабря) всех водителей, которые не «переобули» свой транспорт, ждет штраф. Насколько готовы белорусские автомобилисты к приближающимся холодам?
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганду...
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