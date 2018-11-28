ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Жизнь дороже шины». Насколько белорусские автомобилисты готовы к зиме?

29.11.2018 21:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганду использования шин по сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Жизнь дороже шины». Насколько белорусские автомобилисты готовы к зиме?

Пока рейды носят профилактический характер, но уже с субботы (1 декабря) всех водителей, которые не «переобули» свой транспорт, ждет штраф. Насколько готовы белорусские автомобилисты к приближающимся холодам?

Ответ в видеоматериале.
Новости по теме

В Заводском района мотоциклист долго убегал от ГАИ, но его поймали и составили 6 протоколов

ГАИ поможет коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин

«Если территория не относится к товариществу собственников». Можно ли парковаться в соседнем дворе?

Оштрафовали ли вас за превышение скорости? Можно узнать, заказав SMS

«Светофор анализирует ситуацию со всех направлений». Какие нововведения готовит ГАИ в Минске и где их уже тестируют

«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе

Умные светофоры и SMS о штрафах: начальник ГАИ Минска рассказал о новшествах

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости экономики за 29.11.2018

Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть

В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит акцию, которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганду...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто дней Румаса: "Даже когда Лукашенко требует разумные вещи, правительство выглядит кондово"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика