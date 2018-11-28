|
Под минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу
Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее заметили местные жители в окрестностях Минска на реке Цна в 50 метрах от берега и вызвали спасателей. Выяснилось, что одна из лапок птицы примерзла ко льду.
После спасения ветеринар осмотрел птицу, ее отогрели и передали в минское лесопарковое хозяйство. Молодая чомга (либо большая поганка) внесена в Красную книгу Беларуси.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ
«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли
QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском
Новости экономики за 29.11.2018
Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть
В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее заметили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)