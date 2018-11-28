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«Мёда не будет. Будут притирки». Она не смогла родить сама и усыновила 7 детей
Как быть, когда родить самой не позволяет природа. И можно ли, всё-таки, стать мамой наперекор судьбе?
Ребёнок:
Аккуратные грядки, ухоженные сельхозпостройки, даже у верного сторожевого пса – добротная будка. В этой большой семье всё делают дружно и с любовью.
Галина Красовская:
Ведь приёмного ребёнка положено давать семейной паре, но для неё сделали исключение. Видно почувствовали, сколько нерастраченной любви в сердце этой женщины.
Галина Красовская:
Семья росла, переехали в частный дом. Галину назначили старостой деревни. Про таких, как она, говорят: есть женщины в белорусских селеньях! Её собственная воспитательная методика – вечерний, так сказать, круглый стол, где каждый член семьи за рукоделием может задать маме самый откровенный вопрос и получить честный ответ.
Анастасия Левицкая:
Галина Красовская:
Будут притирки, будут всякие недопонятки, но всё равно, как говорят: растает лёд, душа согреется и ребёнок растает. И будет всё хорошо.
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Как быть, когда родить самой не позволяет природа. И можно ли, всё-таки, стать мамой наперекор судьбе? Ребёнок: У нас в хозяйстве много кого: курочки, гуси, индюшки,...
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