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QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском
Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он выглядит? Корреспондент Дмитрий Боярович – с репортажем о сельскохозяйственном «тату».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Кто-то скажет: круги на полях. Правда, происхождение этого рисунка – вполне земное. Огромный QR-код в Дзержинском районе – задумка айтишников.
Евгений Томашевич, директор аутсорсинговой компании:
QR-код «вспахали» с помощью электронной карты. Она была загружена в систему навигации трактора. Чтобы идея и воплощение совпадали, здесь понадобился и геодезист.
Максим Базулько, директор компании по разработке технологий точного земледелия:
Александр Кобылинский, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Поле, на котором появился рисунок, отведено под зерновые. Урожай здесь убрали в августе, так что своеобразное тату, говорят аграрии, не повлияет на посевную.
Алексей Петруша, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:
Интересно, что QR-код ведет на благотворительный сайт. В этом – по словам авторов проекта – заключается его социальная значимость. Плюс он привлекает внимание к новейшим технологиям в сельском хозяйстве.
Крупнейший в мире QR-код доселе находился в Китае. Теперь у Беларуси есть все шансы побить планку, достигнутую в Поднебесной. Авторы рисунка уже отправили заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
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QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском
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Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он...
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