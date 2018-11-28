﻿ QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

29.11.2018 19:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он выглядит? Корреспондент Дмитрий Боярович – с репортажем о сельскохозяйственном «тату».

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Дмитрий Боярович, СТВ:
Глядя на это, казалось бы, совершенно обычное поле под Минском, так сразу и не скажешь, что здесь есть какой-то секрет. Но с воздуха открывается совершенно другая картина.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Кто-то скажет: круги на полях. Правда, происхождение этого рисунка – вполне земное. Огромный QR-код в Дзержинском районе – задумка айтишников.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Евгений Томашевич, директор аутсорсинговой компании:
Многие отечественные компании стремятся за страной закрепить имидж IT-страны. Хотелось внести свою лепту. Нам показалось очень даже логичным сделать самый большой в мире QR-код.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

QR-код «вспахали» с помощью электронной карты. Она была загружена в систему навигации трактора. Чтобы идея и воплощение совпадали, здесь понадобился и геодезист.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Максим Базулько, директор компании по разработке технологий точного земледелия:
Мы это делали с точностью 4 сантиметра при помощи поправки со спутника. У тракториста на мониторе было определенное задание, согласно которому он видел, каким образом он должен управлять орудием.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Александр Кобылинский, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
Часа три на это все ушло. Благодаря навигации и большой ширине захвата культиватора мы это более-менее быстро сделали.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Поле, на котором появился рисунок, отведено под зерновые. Урожай здесь убрали в августе, так что своеобразное тату, говорят аграрии, не повлияет на посевную.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Алексей Петруша, заместитель генерального директора агрокомбината «Ждановичи»:
Основная трудность была – определится с полем, где это сделать, чтобы это отчетливо читалось. Должен был быть рельеф соответствующий. Чтобы техника, которую мы использовали, могла выполнить эту операцию.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Интересно, что QR-код ведет на благотворительный сайт. В этом – по словам авторов проекта – заключается его социальная значимость. Плюс он привлекает внимание к новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Крупнейший в мире QR-код доселе находился в Китае. Теперь у Беларуси есть все шансы побить планку, достигнутую в Поднебесной. Авторы рисунка уже отправили заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
Новости по теме

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра

Попросил пересадить: стюардесса нарисовала «окно» недовольному пассажиру

7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт

Как проходит тренировка вейкбордистов в заброшенном карьере в Австрии: видеофакт

«Как я мог отказать?»: канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

Автор ставшего интернет-мемом Ждуна создала нового странного персонажа
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости экономики за 29.11.2018

Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть

В Беларуси приостановили приём писем и посылок в Канаду

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рисунок площадью 9 гектаров сделали с помощью технологии точного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И как он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 29.11.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика