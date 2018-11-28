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Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре?

29.11.2018 21:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре?
Международная федерация бокса

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

Историческую медаль на Чемпионате мира по боксу завоевала Виктория Кебикова. Получив «бронзу» соревнований в Индии, спортсменка стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой мирового форума.

Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре? Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии

Сразу 12 медалей завоевали белорусские спортсмены на Чемпионате мира по самбо в Румынии. На счету нашей сборной два «золота», пять серебряных наград и пять бронзовых. Чемпионками мира в своих категориях стали Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко.

Олимпийский чемпион Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали лучшими в синхронных прыжках на Чемпионате мира по прыжкам на батуте, проходившем в России. Примечательно, что год назад на аналогичных соревнованиях в Болгарии Владислав Гончаров и Олег Рябцев также стали чемпионами мира в этом виде программы.

В Туркменистане состоялся Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Наши спортсмены сумели завоевать три большие (0-2-1) и пять малых (1-2-2) медалей. Наградами отметились Дарья Наумова, Вадим Лихорад, Павел Ходасевич и Евгений Тихонцов. Стоит упомянуть, что наша команда выступила на Чемпионате мира впервые с 2015 года, отбыв дисквалификацию после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов.

КУБОК МИРА

Виталий Михайлов впервые в карьере стал победителем этапа Кубка мира по конькобежному спорту. В японском Томакомаи нашему атлету не было равных в масс-старте. Отметим, что 32-летний белорус одержал победу после травмы, полученной в июле.

Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре? Ирина Кручинкина с медалью дебютировала за сборную Беларуси по биатлону

Белорусские пловцы Евгений Цуркин и Илья Шиманович успешно выступили на этапах Кубка мира в Пекине, Токио и Сингапуре, завоевав несколько наград. Причем в Сингапуре Илье Шимановичу удалось подняться на высшую ступень пьедестала, выиграв заплыв на 50 м брассом. Наиболее крупным стартом для пловцов в зимнем сезоне станет Чемпионат мира на короткой воде, который с 11 по 16 декабря примет китайский Ханчжоу. Там у наших спортсменов также будут высокие шансы на успех.

РЕШАЮЩАЯ СТАДИЯ

Футболисты сборной Беларуси пробились в плей-офф Лиги наций. Теперь наши игроки находятся на расстоянии всего двух побед от выхода на чемпионат Европы-2020 независимо от результатов основного отборочного соревнования. Кроме того, на следующий турнир Лиги наций наша команда повышается в Лигу «С». Примечательно, что сборная Беларуси остается единственной командой, которая оставила свои ворота «сухими» на протяжении турнира, при этом забив десять мячей.

Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре? В полуфинале Лиги наций белорусы сыграют на выезде с командой Грузии

Белорусские баскетболистки пробились на чемпионат Европы-2019. В ноябрьских поединках наши спортсменки разгромили соперниц из Эстонии (113:63), а также одержали победу над турчанками (60:56). Всего на стадии квалификации игроки сборной Беларуси выиграли пять поединков и однажды уступили. Чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 года в Сербии и Латвии.

ТЕННИС

В ноябре официально завершился теннисный сезон. Арина Соболенко выступила на малом итоговом турнире WTA в китайском Чжухае и завершила год в топ-15 мирового рейтинга. До финала этих соревнований в парном разряде добралась и Лидия Морозова. Пока это одно из наивысших достижений в карьере белоруски.

Кроме того, 18-летняя Юлия Готовко выиграла Кубок Павлова в Минске. Победа на турнире с призовым фондом $25 тыс. позволила молодой спортсменке впервые в карьере войти в топ-300 мирового рейтинга и стать пятой ракеткой Беларуси вслед за Ариной Соболенко, Александрой Саснович, Викторией Азаренко и Верой Лапко.

Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре? Белоруска Александра Саснович сотворила главную сенсацию года по мнению WTA

Новый теннисный сезон стартует в конце декабря.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Успехи белорусских теннисисток были высоко оценены Женской теннисной ассоциацией. Ранее Арину Соболенко признали новичком года, а Александра Саснович, по мнению представителей WTA, сотворила главную сенсацию года, обыграв на старте Уимблдонского турнира двукратную победительницу этого соревнования чешку Петру Квитову. Причем в решающем сете Александра Саснович подарила сопернице «баранку» – 6:4, 4:6, 6:0.

Еще одну престижную спортивную награду получила Анастасия Прокопенко. Наша спортсменка была признана лучшей пятиборкой года в мире. Представители Международного союза современного пятиборья отметили тот факт, что в 2018 году белоруска выиграла две золотые медали Чемпионата мира – в личном первенстве и в эстафете. Кроме того, в этом сезоне Анастасии Прокопенко вручили «бронзу» Олимпийских игр-2008 после дисквалификации соперницы.

 
Теги: Минск
 
 
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