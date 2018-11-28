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Константинополь утвердил текст томоса для Украинской церкви - Порошенко

29.11.2018 21:33 — Разное | Интерфакс  
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Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви, дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей", - сказал глава государства в телеобращении в четверг вечером.

Президент отметил, что участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной Православной церкви Украины, которому Вселенский патриарх и вручит Томос.

П.Порошенко подчеркнул, что Украинское государство, Вселенский патриарх и Вселенский престол сделали все от них зависящее для предоставления автокефалии. Он добавил, что "остался один шаг" до завершения процесса.

"Господь был с нами, потому что мы ведем правильную борьбу за нашу независимость и Томос - это историческое событие на этом пути", - подчеркнул президент Украины.

 
 
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Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст томоса для Украинской церкви, дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит...
 
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