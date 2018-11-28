Многолетний лидер мужского тенниса в Беларуси Макс Мирный объявил о завершении карьеры. В своем решении он сообщил в открытом письме, которое опубликовано на сайте Белорусской федерации тенниса.

" Это было трудное для меня решение учитывая , что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой!

Выступая на личных турнирах, либо играя за страну я всегда относился к своей профессии с высокой степенью чести и уважения, всегда работал с полной отдачей и, поэтому выхожу из игры без какого -либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь на много больше, о чем малыш из Минска, Беларуси мог мечтать, взяв в руку ракетку", - говорится в обращении теннисиста.

Он признался, что ничего не мог бы достичь без поддержки семьи – родителей, жены и детей.

"Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях и учили жизни. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и как друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и очень вдохновляли продвигаться вперед", - признался М.Мирный.

Также он поблагодарил всех тренеров, с которыми работал на протяжении своей плодотворной карьеры, и всех тех, кто помогал ему на этом пути.

Максим Мирный родился 6 июля 1977 года в Минске. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде; олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде; 10-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте; двукратный победитель Итогового Турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде; победитель 53 турниров ATP (из них один в одиночном разряде).