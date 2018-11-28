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Биатлонистка Ирина Кручинкина завоевала серебро на этапе Кубка IBU

29.11.2018 22:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый день биатлонного сезона – и сразу медаль! На Кубке IBU в женской спринтерской гонке 2-е место заняла Ирина Кручинкина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она не допустила промахов на огневых  рубежах и уступила победительнице, шведке Ингеле Андерссон, 8 секунд.
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Новости Беларуси. Первый день биатлонного сезона – и сразу медаль! На Кубке IBU в женской спринтерской гонке 2-е место заняла Ирина Кручинкина, сообщили в программе...
 
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