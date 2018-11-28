Биатлонистка Ирина Кручинкина завоевала серебро на этапе Кубка IBU

Новости Беларуси. Первый день биатлонного сезона – и сразу медаль! На Кубке IBU в женской спринтерской гонке 2-е место заняла Ирина Кручинкина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она не допустила промахов на огневых рубежах и уступила победительнице, шведке Ингеле Андерссон, 8 секунд.