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Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё
Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Радостью праздника именитые кинооператоры, режиссеры и актеры решили поделиться и с белорусами. В Минск приехал руководитель актерской мастерской ВГИКа Александр Михайлов. На встречу с народным артистом России (и не с пустыми руками) отправилась наша коллега Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Александр Михайлов, народный артист России:
Яна Шипко:
Александр Михайлов:
Яна Шипко:
Александр Михайлов:
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Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в...
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