ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

29.11.2018 21:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радостью праздника именитые кинооператоры, режиссеры и актеры решили поделиться и с белорусами. В Минск приехал руководитель актерской мастерской ВГИКа Александр Михайлов. На встречу с народным артистом России (и не с пустыми руками) отправилась наша коллега Яна Шипко.

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

Яна Шипко, СТВ:
Любовь минской публики вам точно обеспечена, а вот голубя мы на всякий случай взяли с собой.

Александр Михайлов, народный артист России:
Вот, кстати, и рояль, да?

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

Яна Шипко:
Он прямо как в сцене этой знаменитой.

Александр Михайлов:
Да.

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

Яна Шипко:
Долго вы тогда репетировали и вообще привыкали?

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

Александр Михайлов:
Во-первых, я родился в Забайкалье, и в детстве занимался… не то, что занимался – у меня были всегда голуби. Чубатые были, вертечие были. С голубями я, как мой герой говорит из «Любовь и голуби», вошкался.

Больше подробностей интервью в видеоматериале.
Новости по теме

Григорий Сиятвинда: «Не американцы будут первыми на Марсе, а мы, поэтому смотрите «Пришельца»

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым

«Хотелось сделать легкую историю, не «ржаку», а комедию». Алексей Гуськов о фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова»

«Режиссеру показали кусок из «Таежного романа», где я съел волка. И режиссер в ужасе закричал». Алексей Гуськов о съемках в Европе

Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»

«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым

Марина Федункив о своих видео в Instagram: «Бывает, просто экспромт какой-то снимаем»

Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»

‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана: Мы наверстали отставание в нашем сотрудничестве

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр. Как выбирали символ

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Новости экономики за 29.11.2018

Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенсация года. Каких результатов добились наши спортсмены в ноябре?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика