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Под минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

29.11.2018 21:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

Ее заметили местные жители в окрестностях Минска на реке Цна в 50 метрах от берега и вызвали спасателей. Выяснилось, что одна из лапок птицы примерзла ко льду.

Под минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

После спасения ветеринар осмотрел птицу, ее отогрели и передали в минское лесопарковое хозяйство. Молодая чомга (либо большая поганка) внесена в Красную книгу Беларуси.

Под минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу
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Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее заметили...
 
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