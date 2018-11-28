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Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»
Елена Пашенко – акушер-гинеколог с 30-тилетним стажем. Она, как никто, знает, о важности грамотного планирования беременности.
Елена Пашенко, заведующий родовым отделением Гродненского областного клинического перинатального центра:
И он всё это получает. Потом ребёнок рождается с врождённой инфекцией, которая может реализоваться в течение первого месяца жизни после рождения. Мы сейчас особенное внимание уделяем мужчинам, потому что растёт мужское бесплодие. Эта проблема сейчас выходит на более высокий уровень, чем проблема женского бесплодия. Это очень важный вопрос. Лечится всегда семейная пара. Не одна женщина, а семейная пара. Но нет нерешимых вопросов! Всё можно, как мы говорим, родоразрешить с хорошим исходом.
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Елена Пашенко – акушер-гинеколог с 30-тилетним стажем. Она, как никто, знает, о важности грамотного планирования беременности.
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