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О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

29.11.2018 20:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, цифровой экономике и глобальной политике. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около получаса во Дворце Независимости длилась беседа Александра Лукашенко и журналиста Сергея Брилёва. Основным поводом для интервью послужил грядущий саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге, в котором примут участие главы государств альянса.

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вот всё в головах. Знаем, куда идти, знаем, как идти. Опыт уже есть все-таки – пусть не десятилетия, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть – разные союзы, в том числе Европейский союзы. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к «Брекситу» не прийти и так далее. Все умеем, но не все делаем.

Вы знаете, мы сами создаем проблемы. Создаются барьеры в торговле. А ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде – я Дмитрию Анатольевичу с таким намеком говорил – везде сквозит национальный эгоизм в торговле.

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

— Всем свойственен так или иначе.

Но мы знаем, что этого быть не должно. И упирается в следующую проблему. Договорились – договорились. Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает.

Уже после общения с нашим Президентом российский журналист поделился впечатлениями с белорусскими коллегами. Он отметил, что несмотря на то, что общался с Александром Лукашенко не впервые, по информационному накалу беседа напомнила прохождение через ураган. Кроме того, Сергей Брилёв рассказал, что сейчас к выходу в эфир готовится целый цикл интервью с главами государств ЕАЭС и большие репортажи о каждой из стран.

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Сергей Брилёв, телеведущий, журналист:
С одной стороны, только что в Минске закончилась встреча премьеров Евразийского союза. С другой стороны, вот-вот в Санкт-Петербурге состоится саммит Евразийского союза. Ну а с третьей стороны, хотя это не является частью глобальной истории, но так получилось, что когда был подписан договор о Евразийском союзе, ваш покорный слуга записал интервью как раз таки с Александром Лукашенко. Это было в московском правительственном аэропорту «Внуково-2» по окончании переговоров.

Поэтому помимо значения Беларуси как таковой, помимо Минска как места встречи премьер-министров, для меня лично в моей журналистской биографии Евразийский союз: Лукашенко – Евразийский союз.

Интервью с Президентом Беларуси зрители увидят в двух форматах. 1 декабря в программе «Вести в субботу» покажут фрагмент беседы. В полном варианте интервью выйдет накануне саммита в Санкт-Петербурге на телеканале «Россия 24».

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
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