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О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, цифровой экономике и глобальной политике. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около получаса во Дворце Независимости длилась беседа Александра Лукашенко и журналиста Сергея Брилёва. Основным поводом для интервью послужил грядущий саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге, в котором примут участие главы государств альянса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, мы сами создаем проблемы. Создаются барьеры в торговле. А ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде – я Дмитрию Анатольевичу с таким намеком говорил – везде сквозит национальный эгоизм в торговле.
— Всем свойственен так или иначе.
Но мы знаем, что этого быть не должно. И упирается в следующую проблему. Договорились – договорились. Железно надо выполнять. У нас пока этого еще не хватает.
Уже после общения с нашим Президентом российский журналист поделился впечатлениями с белорусскими коллегами. Он отметил, что несмотря на то, что общался с Александром Лукашенко не впервые, по информационному накалу беседа напомнила прохождение через ураган. Кроме того, Сергей Брилёв рассказал, что сейчас к выходу в эфир готовится целый цикл интервью с главами государств ЕАЭС и большие репортажи о каждой из стран.
Сергей Брилёв, телеведущий, журналист:
Поэтому помимо значения Беларуси как таковой, помимо Минска как места встречи премьер-министров, для меня лично в моей журналистской биографии Евразийский союз: Лукашенко – Евразийский союз.
Интервью с Президентом Беларуси зрители увидят в двух форматах. 1 декабря в программе «Вести в субботу» покажут фрагмент беседы. В полном варианте интервью выйдет накануне саммита в Санкт-Петербурге на телеканале «Россия 24».
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О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
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О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, цифровой экономике и глобальной политике. Президент Беларуси дал...
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