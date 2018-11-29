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Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

29.11.2018 22:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

В одном из домов на улице Короля загорелась двухкомнатная квартира. Пожар начался на кухне, спасатели вовремя успели его потушить.

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

На момент происшествия в квартире находилась хозяйка – пожилая женщина. Никто не пострадал. А вот что конкретно загорелось, пока выясняется.
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Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В одном из...
 
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