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Волейболисты «Шахтера» проиграли в гостях самому титулованному клубу Греции в 1/16 финала Кубка ЕКВ

29.11.2018 23:35 — Разное | Tut.by  
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Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли в гостях в трех партиях греческому «Олимпиакосу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ.


Фото: shahter-vc.by

«Шахтер» проиграл самому титулованному клубу Греции, который 28 раз становился чемпионом своей страны, со счетом 0:3 (16:25, 15:25, 22:25). Встреча продолжалась 68 минут.

Самым результативным игроком матча стал канадский легионер «Олимпиакоса» Гевин Шмитт (17 очков).

У «Шахтера» больше всех очков набрал диагональный сборной Украины Владимир Тевкун (11 баллов).

Ответный матч 1/16 финала Кубка ЕКВ состоится 5 декабря в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».

 
 
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Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли в гостях в трех партиях греческому «Олимпиакосу» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ.
 
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