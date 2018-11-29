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Баскетболистки "Цмокі-Мінск" потерпели третье поражение подряд в Еврокубке

29.11.2018 22:55 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки «Цмокі-Мінск» потерпели третье поражение подряд в женском Еврокубке.


Фото: bc-tsmoki.by

29 ноября на площадке минского Дворца спорта минчанки с разницей в 8 очков проиграли турецкому «Бешикташу».

«Цмокі-Мінск» — «Бешикташ» — 66:74 (13:18, 23:22, 10:14, 20:20).

«Цмокі-Мiнск»: Бартакова (7 очков + 4 подборов + 3 паса), Гаспер (15 + 7 подборов), Маккрэй (18 + 6 подборов + 3 паса), Териот (6 + 5 подборов + 5 пасов), Вабищевич (3), Муравская (15 + 9 подборов), Степанова (2).

Этот поединок был ключевым для минчанок в борьбе за выход из группы, но добиться еще одной победы над «Бешикташем» у белорусской дружины не получилось, и она опустилась на последнее место в квартете.

В предыдущих встречах «Цмокі-Мiнск» одолели в Стамбуле «Бешикташ» (68:63), а затем проиграли дома польской «Висле» (56:61) и в гостях российской «Инвенте» из Курска (46:63).

В оставшихся поединках «Цмокі-Мiнск» 5 декабря в гостях сыграют с «Вислой», а 13 декабря — дома против «Инвенты».

Сегодня в группе «С» состоялся еще один матч: «Инвента» — «Висла» — 55:76.

Положение в группе «С»:

1. «Висла» (Польша) — 7 очков (4 матча)

2. «Инвента» (Россия) — 6 (4)

3. «Бешикташ» (Турция) — 6 (4)

4. «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 5 (4).

 
 
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Баскетболистки "Цмокі-Мінск" потерпели третье поражение подряд в женском Еврокубке и опустились на последнее место в своей группе.
 
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