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Максим Мирный завершает спортивную карьеру
Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры. Об этом 41-летний спортсмен сообщил в открытом письме на
— Я хочу сообщить сегодня, что принял решение о том, что 2018 год был моим последим сезоном в профессиональной карьере.
Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой!
Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью чести и уважения, всегда работал с полной отдачей и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше, о чем малыш из Минска, Беларуси мог мечтать, взяв в руки ракетку.
Мой долгий путь был бы невозможным без постоянной поддержки моей семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях и учили жизни. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и как друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и очень вдохновляли продвигаться вперед.
Также на моем пути посчастливилось работать с великолепными специалистами, которые помогли развить спортивные и человеческие качества. Далее я бы хотел отметить многих из них, показав свое признание и любовь в очередной раз.
Мои детские тренеры Валерий Лавренов и Аркадий Эдельман из СДЮШОР Минского автозавода… Благодарен вам за заложенную базу и любовь, которую вы мне привили к теннису.
Мистер Ник Боллетьери, твоя семья и твои сотрудники. Спасибо вам за тот уют, который вы создали вдали от дома, в IMG Tennis Academy во Флориде. За то, что ты, Ник, верил в меня, когда победы были редкими и давались с большим трудом.
За то, что по сей день ты для меня являешься примером в моем становлении как теннисного специалиста, так и порядочного человека.
Александр Долгополов (старший). Спасибо, что позволил мне быть частью твоей семьи и за все твои усилия в подготовке меня к этой очень физически затратной профессии и вообще жизни на Туре. Я очень многому у тебя научился, что позволило мне множество раз продлевать себя в самых сложных ситуациях за свою карьеру. Время, затраченное твоей женой, занимавшейся со мной растяжкой, посеяло очень важное зерно в моем сознании. Благодаря этому мне удалось пройти эту длинную дорогу, избежав каких- либо серьезных травм.
Боб Брэтт, спасибо, что всегда был открыт для меня и давал мне очень ценные советы. Ты был инициатором моего знакомства с Nike Tennis, с которыми у меня сложилось непрерывное сотрудничество всю мою карьеру.
Фриц Дон, самый позитивный и оптимистичный человек, с которым я знаком! Ты мне открыл иной вид на подготовку. Твои методы уникальны. Занятия с тобой были всегда в удовольствие.
Браян Тичер, с тобой я лучше стал понимать биомеханику тенниса. Твое обучение йоге способствует моему балансу по сей день как на корте так и вне его.
Скат Дэвидов, я благодарен тебе за помощь в сложном для меня переходе от моей 1-й карьеры ко 2-й (только парной). Твоя бесконечная разведка и изучение соперников, знание игры и помощь вне корта облегчили мне дорогу к очередным победам на самых престижных турнирах, что придало мне веры и оптимизма в продлении карьеры номер 2.
Петр Мирный, ты меня подталкивал всегда с отличным настроением и братской любовью в тот период, когда все больше и больше поражений залетали в мою статистику и было проще повесить нос и уже давно остановиться. Мы этого не сделали, а имели еще несколько очень ярких и запоминающихся моментов в конце нашей «песни».
Мои тренеры по физподготовке — Антони Блэр и Ютака Накамура. На разных этапах моего атлетического развития вы уделяли внимание самым важным аспектам для работы с моим крупногабаритным телом. С вашей помощью я всегда чувствовал превосходство над своими соперниками на корте и уж точно не проиграл ни одного матча по причине слабой физподготовки.
Моя медицинская команда, которая всегда помогала мне быть здоровым и готовым выступать на высшем уровне. В разное время каждый из вас сыграл важную роль для моего долголетия в спорте. Игорь Головнев, Павел Малашевич, Александр Разумец и Иван Бурый — спортивные доктора и физиотерапевты белорусской команды. (Далее Максим Мирный также перечислил имена других врачей и травмы, с лечением которых они помогали спортсмену справляться).
Вы всегда будете в моей памяти — те, кто в разных точках планеты со своей финансовой либо моральной поддержкой зачастую предоставлял нам с отцом крышу над головой, вы поддержали нас в самые трудные времена:
За вашу профессиональную и юридическую поддержку я благодарю близких мне друзей и агентов — Max Eisenbud от IMG, Lisa Somermeier от Sunset consulting и Vitorio Selmi из ATP.
Хочу упомянуть Белорусскую теннисную федерацию с ее руководителями в разные времена — Семен Каган, Михаил Павлов, Владимир Пефтиев, Александр Шакутин и Сергей Тетерин — и поблагодарить вас за веру в меня…
Министерство спорта и туризма, спасибо за внимание ко мне и за предоставленную мне возможность представлять нашу страну все эти 25 лет. Для меня была огромная честь и удовольствие делать это по всему миру. Быть знаменосцем нашей команды и положить золотую медаль в копилку сборной на Олимпиаде в Лондоне — всегда будет для меня самым значимым достижением в карьере.
Спасибо ATP и вашим сотрудникам. Вы создали для нас удивительное место работы. Благодаря Туру я побывал в местах, где никогда бы в жизни не оказался.
Ваша забота и руководство ощущалось ежедневно.
ITF — спасибо за то, что позволили мне стать частью ваших исторических турниров, а также разделить самые яркие моменты моей карьеры с вами.
Nike и Wilson, вы для меня были самой большой поддержкой на протяжении всего пути! Я счастлив, что, заметив меня очень рано, вы остались со мной до сегодняшнего дня. Для меня огромная честь быть в вашей команде атлетов! Вы всегда были чутки и внимательны к моим просьбам и нуждам, давая мне возможность использовать самые последние разработки инвентаря. С вами работать было легко и интересно. Спасибо!
Особо мне хочется отметить всех моих 100 (!) партнеров в парном разряде, с 1994 по 2018 год. С каждым из вас у меня есть что вспомнить и рассказать, каждый из вас помог мне положить кирпичик, большой или малый, и построить мою огромную карьерную стену.
Спасибо вам еще раз, ребята:
Это было круто!!!
Низкий поклон всем представителям медиапространства, освещавшим мою спортивную жизнь. Благодарю вас за работу… Вы всегда были снисходительны, терпеливы и корректны.
В завершение мне еще раз хотелось бы поблагодарить и обнять всех своих поклонников и тех, кого в пылу эмоций забыл персонально упомянуть… Вы посылали мне свою любовь и поддержку. Вы со мной ликовали, побеждая, а также поднимали меня в разных кусочках мира, когда светлая полоса менялась на темную… Вы мне давали силы и мотивацию просыпаться и продолжать работать. Я буду всегда помнить, как приятно и ответственно выступать перед вами, будь то на тренировочном корте либо при забитых трибунах.
Заглядывая вперед, пришло время переключаться и принимать новые вызовы. Несомненно, я буду скучать по игре и соперничеству, но я все равно буду пристально следить за теннисом и наслаждаться своей любимой профессией рядом с кортом, — написал Максим Мирный.
Максим Мирный родился 6 июля 1977 года в Минске. В теннисе с семи лет. Сначала одним из его тренеров был отец, в 13 лет переехал в Америку, с 1992 года тренировался в теннисной академии Ника Боллетьери в США.
Заслуженный мастер спорта. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде (2003, 2012);
10-кратный победитель турниров Большого шлема (6 — в парном разряде и 4 — в миксте); двукратный победитель Итогового турнира АTP (2006, 2011) в парном разряде; победитель 53 турниров АTP (один из них — в одиночном разряде).
За карьеру заработал на теннисных кортах 11 763 620 долларов призовых.
За сборную Беларуси в Кубке Дэвиса Максим Мирный дебютировал в мае 1994 года в возрасте 16 лет. Всего сыграл за национальную команду в 53 матчах, провел 96 встреч (61 победа, 35 поражений). В одиночном разряде — 24/18, в парном — 37/17.
В 2004 году вместе со сборной Беларуси Максим Мирный добрался до полуфинала Кубка Дэвиса. Тогда после эпической победы сборной Беларуси над Россией (3:2) и выхода в четвертьфинал Кубка Дэвиса был награжден орденом Отечества.
Участник пяти Олимпиад.
У Макса и его жены Ксении четверо детей — дочери Мелания (2004), Петра (2007), сыновья Демид (2009) и Трофим (2014).
Помимо игровой карьеры, Максим Мирный проявлял интерес к коммерческим проектам — сообщалось о том, что в Брейдентоне, недалеко от местного теннисного центра, Мирный открыл пиццерию, а в Минске — спортивный центр с теннисными кортами, фитнес-клубом и косметическими кабинетами.
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Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в открытом письме.
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