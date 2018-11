Максим Мирный завершает спортивную карьеру

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры. Об этом 41-летний спортсмен сообщил в открытом письме на сайте Белорусской теннисной федерации.

— Я хочу сообщить сегодня, что принял решение о том, что 2018 год был моим последим сезоном в профессиональной карьере.

Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой!

Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью чести и уважения, всегда работал с полной отдачей и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше, о чем малыш из Минска, Беларуси мог мечтать, взяв в руки ракетку.

Мой долгий путь был бы невозможным без постоянной поддержки моей семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях и учили жизни. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и как друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и очень вдохновляли продвигаться вперед.

Также на моем пути посчастливилось работать с великолепными специалистами, которые помогли развить спортивные и человеческие качества. Далее я бы хотел отметить многих из них, показав свое признание и любовь в очередной раз.

Мои детские тренеры Валерий Лавренов и Аркадий Эдельман из СДЮШОР Минского автозавода… Благодарен вам за заложенную базу и любовь, которую вы мне привили к теннису.

Мистер Ник Боллетьери, твоя семья и твои сотрудники. Спасибо вам за тот уют, который вы создали вдали от дома, в IMG Tennis Academy во Флориде. За то, что ты, Ник, верил в меня, когда победы были редкими и давались с большим трудом.

За то, что по сей день ты для меня являешься примером в моем становлении как теннисного специалиста, так и порядочного человека.

Александр Долгополов (старший). Спасибо, что позволил мне быть частью твоей семьи и за все твои усилия в подготовке меня к этой очень физически затратной профессии и вообще жизни на Туре. Я очень многому у тебя научился, что позволило мне множество раз продлевать себя в самых сложных ситуациях за свою карьеру. Время, затраченное твоей женой, занимавшейся со мной растяжкой, посеяло очень важное зерно в моем сознании. Благодаря этому мне удалось пройти эту длинную дорогу, избежав каких- либо серьезных травм.

Боб Брэтт, спасибо, что всегда был открыт для меня и давал мне очень ценные советы. Ты был инициатором моего знакомства с Nike Tennis, с которыми у меня сложилось непрерывное сотрудничество всю мою карьеру.

Фриц Дон, самый позитивный и оптимистичный человек, с которым я знаком! Ты мне открыл иной вид на подготовку. Твои методы уникальны. Занятия с тобой были всегда в удовольствие.

Браян Тичер, с тобой я лучше стал понимать биомеханику тенниса. Твое обучение йоге способствует моему балансу по сей день как на корте так и вне его.

Скат Дэвидов, я благодарен тебе за помощь в сложном для меня переходе от моей 1-й карьеры ко 2-й (только парной). Твоя бесконечная разведка и изучение соперников, знание игры и помощь вне корта облегчили мне дорогу к очередным победам на самых престижных турнирах, что придало мне веры и оптимизма в продлении карьеры номер 2.

Петр Мирный, ты меня подталкивал всегда с отличным настроением и братской любовью в тот период, когда все больше и больше поражений залетали в мою статистику и было проще повесить нос и уже давно остановиться. Мы этого не сделали, а имели еще несколько очень ярких и запоминающихся моментов в конце нашей «песни».

Мои тренеры по физподготовке — Антони Блэр и Ютака Накамура. На разных этапах моего атлетического развития вы уделяли внимание самым важным аспектам для работы с моим крупногабаритным телом. С вашей помощью я всегда чувствовал превосходство над своими соперниками на корте и уж точно не проиграл ни одного матча по причине слабой физподготовки.

Моя медицинская команда, которая всегда помогала мне быть здоровым и готовым выступать на высшем уровне. В разное время каждый из вас сыграл важную роль для моего долголетия в спорте. Игорь Головнев, Павел Малашевич, Александр Разумец и Иван Бурый — спортивные доктора и физиотерапевты белорусской команды. (Далее Максим Мирный также перечислил имена других врачей и травмы, с лечением которых они помогали спортсмену справляться).

Вы всегда будете в моей памяти — те, кто в разных точках планеты со своей финансовой либо моральной поддержкой зачастую предоставлял нам с отцом крышу над головой, вы поддержали нас в самые трудные времена:

Krutov family (Moscow, Rus), Christopher Boyer (Greenwich CT), Dubovikov family (NY), Roberman family (NY), Fisher family (NY), Skrilivetsky family (NY), Grae family (NY) Trincher family (Bradenton FL), Anna Golub (Bradenton FL), Howard Winitsky (Delray Beach FL), Robets family (Lexington KY), Alex Reichel (LA), Anne and Cathy Rossiter (Chicago IL, Binghamton NY), David Davidov (Chicago IL), Igor Pevzner (Israel), Samir M’biota (Paris Fra), Cleon Papadopoulos (London UK), Misha and Luba Kojia (Melbourne AUS), Mizue Sato (Tokyo, Jap), Oleg and Lyudmila Kozhevnikov (Dubai UAE), Sergey and Irina Kouzmenko (Minsk BLR), Vladimir and Valeria Frolov (Minsk BLR), Sergey Sputanov (RUS), Andrei Likhachev (RUS), Dmitri Gusev (RUS), Gennadi Siline (FL), Magidov family (RUS), Trubeev family (Sarasota FL), Zimmerman family (Sarasota FL).