Украина обвинила Россию в блокировке сотен кораблей в Керченском проливе





Иллюстрация: МинТОТ Украины





В ведомстве показали карту «застрявших кораблей» со ссылкой на данные мониторинга, пишет tut.by. По данным министерства, с 25 по 27 ноября количество кораблей в проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза — с 167 до 421.





«Из-за блокировки Россией прохода в Керченском проливе украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя», — заявили в ведомстве.





В украинском министерстве также подчеркнули, что таким образом Москва нарушает международное право.





Дмитрий Песков заявил: «Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», пишет «Российская газета». Комментируя заявления Киева о том, что Керчь-Еникальский канал якобы заблокирован для гражданских судов, пресс-секретарь президента Россиизаявил: «Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», пишет



