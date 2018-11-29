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Украина обвинила Россию в блокировке сотен кораблей в Керченском проливе
В Киеве заявили о блокировке сотен кораблей в Керченском проливе. Об этом 29 ноября сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) Украины в Facebook.
Иллюстрация: МинТОТ Украины
В ведомстве показали карту «застрявших кораблей» со ссылкой на данные мониторинга, пишет tut.by. По данным министерства, с 25 по 27 ноября количество кораблей в проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза — с 167 до 421.
«Из-за блокировки Россией прохода в Керченском проливе украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя», — заявили в ведомстве.
В украинском министерстве также подчеркнули, что таким образом Москва нарушает международное право.
Комментируя заявления Киева о том, что Керчь-Еникальский канал якобы заблокирован для гражданских судов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», пишет
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В Киеве заявили о блокировке сотен кораблей в Керченском проливе. Об этом 29 ноября сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и...
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