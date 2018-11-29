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В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

29.11.2018 22:56 — Разное | Партизан  
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Постоянная комиссия Киевского совета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно утвердила проект решения о создании в столице Украины сквера имени журналиста Павла Шеремета.

В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета
«Сквер появится на участке на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Согласно процедуре, участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя. Земельный участок в Шевченковском районе выбрали по предварительному согласованию с близкими журналиста», – сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.



С инициативой назвать в честь Павла Шеремета один из киевских скверов летом 2018 года выступил представители госадминистрации.


Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева – в его автомобиле сработала бомба. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодняшнего дня так и не нашли.

Похоронен в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Постоянная комиссия Киевского совета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно утвердила проект решения о создании в столице Украины сквера имени...
 
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