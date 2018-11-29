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Сайт "Белорусский политринг" воскресил Ислама Каримова
Сайт «Белорусский политринг», позиционирующий себя как диалоговая площадка лояльных власти политических аналитиков, конкретно лажанулся.
Новость о готовящемся на 2019 год визите президента Узбекистана в Беларусь сайт сопроводил фотографией ... умершего президента Ислама Каримова.
Собственно, это и есть иллюстрация уровня политической аналитики. Поскольку Ислам Каримов умер больше двух лет назад, в сентябре 2016-го. И страной теперь руководит Шавкат Мирзиёев. Причем, правление от каримовского отличается кардинально, перепутать невозможно.
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Сайт «Белорусский политринг», позиционирующий себя как диалоговая площадка лояльных власти политических аналитиков, конкретно лажанулся.
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