







Новость о готовящемся на 2019 год визите президента Узбекистана в Беларусь сайт сопроводил фотографией ... умершего президента Ислама Каримова.





Собственно, это и есть иллюстрация уровня политической аналитики. Поскольку Ислам Каримов умер больше двух лет назад, в сентябре 2016-го. И страной теперь руководит Шавкат Мирзиёев. Причем, правление от каримовского отличается кардинально, перепутать невозможно.