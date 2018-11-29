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Бутылка виски продана за 1,5 миллиона долларов
Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире.
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«Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной (ирландским художником) Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 1,529 миллиона долларов США - прим. ред.), установив мировой рекорд аукциона для бутылки виски», - сообщается в Twitter аукционного дома.
По данным Christie's, виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, выпущенных Macallan в то время, только одна из них была расписана Диллоном.
На бутылке ирландский художник изобразил исторический дом семьи Макаллан, который был построен в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в нем также содержится письмо от Macallan.
В 2007 году 60-летний виски того же бренда был продан на аукционе за 75 тысяч долларов.
То, как высоко возросла стоимость бутылки виски, показывает высокую прочность рынка данного напитка и то, насколько популярным для коллекционирования он стал, уверен директор по продажам вина аукционного дома Тим Триптри.
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Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире.
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