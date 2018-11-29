Где в Беларуси получают самую низкую зарплату?

Дрибинский район попал в антирейтинг, а возглавил его Мстиславский.





В Горецком районе официальная средняя в октябре снизилась с 758 до 746 руб. (-12 руб.), а в Дрибинском – с 678 до 644 руб. (-34). В Мстиславском зарплаты подросли с 578 до 594 руб. (+16), но все равно в среднем этот район оказался "самым бедным" в Беларуси.





Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в октябре





Район Средняя зарплата в октябре (в рублях)





Солигорский 1396,5

Минский 1211,2

Речицкий 1085,2

Дзержинский 1039

Мозырский 1026,4

Жлобинский 1022

Смолевичский 983

Островецкий 974,4

Светлогорский 945,6

Несвижский 903,3

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в октябре

Район Средняя зарплата в октябре (в рублях)

Мстиславский 594,4

Шарковщинский 608,2

Миорский 618,3

Славгородский 634,9

Дрибинский 644,3

Браславский 646

Бобруйский 651,8

Лиозненский 655,7

Хотимский 662,3

Бешенковичский 663,9





Почему средние зарплаты так отличаются от тех, что получают многие в регионах?

Средняя зарплата рассчитывается как среднее арифметическое. Для этого общий фонд начисленной зарплаты с подоходным налогом и обязательным страховым взносом работников делится на количество этих работников.



