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Сельхозпредприятия должны в 15 раз больше, чем заработали

29.11.2018 21:34 — Разное | Партизан  
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Просроченная кредиторская задолженность белорусских сельхозпредприятий на 1 октября составила 7,7 млрд руб., а чистая прибыль — 502 млн руб., сообщили AGRONEWS в Национальном статистическом комитете.

Сельхозпредприятия должны в 15 раз больше, чем заработали
Таким образом, чистая прибыль аграриев в 15 раз ниже, чем кредиторская задолженность, которая с начала года выросла на 15,3%. В частности, просроченная задолженность на 1 октября 2018 года составила 2,77 млрд руб., увеличившись на 15,5% за девять месяцев этого года.

Показатель чистой прибыли по виду экономической деятельности «сельское хозяйство» за 9 месяцев этого года упал на 14,7% к такому же периоду прошлого года. К убыточным отнесены 133 сельхозпредприятия — это 9,7% от их общего количества, а сумма их чистого убытка составила 176,4 млн руб и выросла вдвое к январю-октябрю 2017 года. Тем не менее, число нерентабельных организаций в этой сфере снизилось на 2,2 процентных пункта.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве за отчетный период выросла на 9,6%, а ее себестоимость — на 12%. Прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг снизилась на 18,5%. Рентабельность продаж составила 5%, а реализованной продукции — 5,9%.

В январе-сентябре этого года на погашение кредитов банков и займов сельхозпредприятиями направлено 1,03 млрд руб. — это составляет 11,7% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг. С начала года задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 2% до 5,3 млрд руб., просроченная — на 12,8% до 496,1 млн руб.

В то же время дебиторская задолженность с 1 января по 1 октября 2018 года выросла на 11,3% до 1,38 млрд руб., в том числе просроченная — на 15,5% до 387,3 млн руб. внешняя кредиторская задолженность вдвое превысила внешнюю дебиторскую и составила 118,2 млн руб. (в том числе просроченная — 40 млн руб.).

Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами и текущей ликвидности с начала года оба снизились на 0,1 п.п. При этом обеспеченность собственными оборотными средствами организаций на 1 октября составляла 34,4%, а 14,1% сельхозпредприятий обеспечены собственными оборотными средствами ниже установленного норматива. (Последний показатель с начала года вырос на 1,3 п.п.)

Доля материальных ресурсов в затратах на производство и реализацию сельхозпродукции составила 74%, а затрат на оплату труда — 14,9%.




 
 
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Просроченная кредиторская задолженность белорусских сельхозпредприятий на 1 октября составила 7,7 млрд руб., а чистая прибыль — 502 млн руб., сообщили AGRONEWS в...
 
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