ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно ли обойти идентификацию комментаторов по номеру телефона? Проверяем

29.11.2018 21:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 1 декабря комментаторов на белорусских сайтах будут идентифицировать по номеру телефона. Чтобы оставить комментарий, нужно будет указать номер, на который придёт смска с проверочным кодом.


Фото: Еврорадио
 А владельцы интернет-ресурсов и сетевых изданий должны сохранять информацию о пользователях и предоставлять по требованию компетентных органов.

Противоречивая норма, направленная на усиление контроля за интернетом, вряд ли будет эффективной: ведь у пользователей есть весьма прозрачные способы обойти её. В интернете существуют тысячи бесплатных сайтов, предоставляющих одноразовый номер телефона, на который может прийти смс. Будет ли это работать в Беларуси? Еврорадио воспользовалось одним из таких сайтов, чтобы зарегистрироваться на форуме talks.by.

Шаг 1. Вбиваем в Гугл запрос “получить смс без регистрации” и переходим по одной из ссылок в выдаче:



Шаг 2. Пока что на нашем форуме доступна регистрация по номерам только из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Выбираем украинский номер +380631343810 и указываем его при регистрации нового пользователя.


Шаг 3. Получаем на смс-сайте сообщение с кодом. Код вводим в форму на странице завершения регистрации.




Вуаля! Добро пожаловать на сайт, новый пользователь форума!

Далеко не все смс-сайты предлагают номера из России, Украины или Казахстана. А некоторые из доступных номеров попросту не работают (нужно смотреть, когда на этот номер приходила последняя эсэмэска). Поэтому пока что задача регистрации по “левому” номеру не выглядит такой уж простой. Проще она станет, если комментаторам разрешат регистрироваться по телефонным номерам из любых стран мира.

Случайный украинский номер вряд ли поможет силовикам отыскать комментатора. Однако эксперты, обсуждавшие новую редакцию белорусского закона "О средствах массовой информации", уже давно сошлись во мнении, что регистрация на форуме через номер телефона избыточна. Ведь милиция прекрасно справляется с поиском интернет-хулиганов и без неё, вычисляя нарушителей по ip.


 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 декабря комментаторов на белорусских сайтах будут идентифицировать по номеру телефона. Чтобы оставить комментарий, нужно будет указать номер, на который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит белорусский чиновник. Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика