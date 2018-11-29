Можно ли обойти идентификацию комментаторов по номеру телефона? Проверяем





Фото: Еврорадио

А владельцы интернет-ресурсов и сетевых изданий должны сохранять информацию о пользователях и предоставлять по требованию компетентных органов.





Противоречивая норма, направленная на усиление контроля за интернетом, вряд ли будет эффективной: ведь у пользователей есть весьма прозрачные способы обойти её. В интернете существуют тысячи бесплатных сайтов, предоставляющих одноразовый номер телефона, на который может прийти смс. Будет ли это работать в Беларуси? Еврорадио воспользовалось одним из таких сайтов, чтобы зарегистрироваться на форуме talks.by.





Шаг 1. Вбиваем в Гугл запрос “получить смс без регистрации” и переходим по одной из ссылок в выдаче:













Шаг 2. Пока что на нашем форуме доступна регистрация по номерам только из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Выбираем украинский номер +380631343810 и указываем его при регистрации нового пользователя.









Шаг 3. Получаем на смс-сайте сообщение с кодом. Код вводим в форму на странице завершения регистрации.

















Вуаля! Добро пожаловать на сайт, новый пользователь форума!





Далеко не все смс-сайты предлагают номера из России, Украины или Казахстана. А некоторые из доступных номеров попросту не работают (нужно смотреть, когда на этот номер приходила последняя эсэмэска). Поэтому пока что задача регистрации по “левому” номеру не выглядит такой уж простой. Проще она станет, если комментаторам разрешат регистрироваться по телефонным номерам из любых стран мира.





Случайный украинский номер вряд ли поможет силовикам отыскать комментатора. Однако эксперты, обсуждавшие новую редакцию белорусского закона "О средствах массовой информации", уже давно сошлись во мнении, что регистрация на форуме через номер телефона избыточна. Ведь милиция прекрасно справляется с поиском интернет-хулиганов и без неё, вычисляя нарушителей по ip.



