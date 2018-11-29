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Как выглядит белорусский чиновник. Одной картинкой

29.11.2018 21:14 — Разное | Партизан  
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Белстат опубликовал данные о трудящихся Беларуси. В том числе — о государственных служащих. Свобода нарисовала портрет среднестатистического белорусского чиновника.


На 1 декабря 2017 года в Беларуси насчитывалось более 37 тысяч государственных служащих. По сравнению с 2011 годом количество чиновников в Беларуси сократилось почти на 22 тысячи.

Женщин среди чиновников больше. Средний возраст государственных служащих обоих полов — 30-59 лет. До 29 лет в государственных структурах работают 13,4% всех служащих. 60 и более лет — 2,4% государственных служащих. В этой возрастной категории большинство составляют мужчины. 32,2% всех сотрудников работают на государственной службе в течение 15-29 лет.

Наиболее всего популярна должность государственного служащего — «главный специалист», далее идет руководство организаций или их подразделений. Эти должности также занимают преимущественно женщины.


Высшее образование имеют 97,1% государственных служащих. 9% сотрудников на должности «ведущего специалиста» имеют среднее специальное образование. Не имеют ни высшего, ни среднего специального образования 0,2% государственных служащих.


 
 
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Белстат опубликовал данные о трудящихся Беларуси. В том числе — о государственных служащих. Свобода нарисовала портрет среднестатистического белорусского...
 
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