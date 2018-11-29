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БАТЭ обыграл "Види"
Борисовский БАТЭ в матче Лиги Европы обыграл "Види" - 2:0. Матч завершился на "Борисов-Арене" в четверг поздно вечером.
Голы в составе БАТЭ забили Сигневич и Иванич.
Победа над "Види" позволила борисовскому клубу претендовать на выход из группы в следующий раунд соревнований.
Группа "L": Челси — 12 очков (4 игры), БАТЭ — 6 (5), Види — 6 (5), ПАОК — 3 (4).
В заключительном туре 13 декабря БАТЭ сыграет с ПАОКом на выезде.
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Борисовский БАТЭ в матче Лиги Европы обыграл "Види" - 2:0. Матч завершился на "Борисов-Арене" в четверг поздно вечером. Голы в составе БАТЭ забили Сигневич и Иванич....
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