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«Все памятники равны, но некоторые равнее». Как Байнет смеялся и фотожабил «Городового»

29.11.2018 23:22 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman
Административное дело прекратили, пресс-секретаря МВД уволили.

Административное дело в отношении подростка за пощечину скульптуре городового у МВД прекратили: комиссия по делам несовершеннолетних решила, что в действиях парня нет состава правонарушения. В основу решения лег ответ из горисполкома о том, что «Городовой» не является памятником или культурно-исторической ценностью — а лишь скульптурной композицией. Напомним, милиция ранее сообщала, что никоим образом трогать памятник нельзя.

Тем временем на днях сняли с должности пресс-секретаря МВД Георгия Евчара. «Наша Ніва» со ссылкой на источник сообщила, что это связано в том числе со скандалом с подростком и скульптурой.

На фоне этих новостей UDF.BY подсобирал шуток из соцсетей про обиженную скульптуру (которые появились уже после выпуска нашего предыдущего обзора).

























Напомним, что после случая с «Городовым» белорусы массово принялись просить прощения у других городских скульптур и памятников.





«Городовой» вдохновил белорусов на творчество:















Извинение перед скульптурой царскому городовому высмеяли и на БТ:



...и на «Радыё Свабода»:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
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Административное дело прекратили, пресс-секретаря МВД уволили.
 
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