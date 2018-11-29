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«Все памятники равны, но некоторые равнее». Как Байнет смеялся и фотожабил «Городового»
Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman
Административное дело в отношении подростка за пощечину скульптуре городового у МВД
Тем временем на днях сняли с должности пресс-секретаря МВД Георгия Евчара. «Наша Ніва» со ссылкой на источник
На фоне этих новостей UDF.BY подсобирал шуток из соцсетей про обиженную скульптуру (которые появились уже после выпуска нашего
Напомним, что после случая с «Городовым» белорусы массово принялись
«Городовой» вдохновил белорусов на творчество:
Извинение перед скульптурой царскому городовому высмеяли и на БТ:
...и на «Радыё Свабода»:
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Административное дело прекратили, пресс-секретаря МВД уволили.
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