«Все памятники равны, но некоторые равнее». Как Байнет смеялся и фотожабил «Городового»



Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman

А есть где почитать как обращаться со скульптурой городовому? Что можно, что нельзя? Какое наказание, штрафы. — Sasha Chebotarév (@_Slashman) November 19, 2018

Посмотрите на проходные баллы в академию МВД и перестаньте уже задавать странные вопросы — Эwenk. (@ewenk_yu) November 20, 2018

Когда случайно дотронулся до скульптуры в Минске pic.twitter.com/FR0mbSlBMz — Paul (@Devyatov) November 17, 2018

Когда приехал в Барановичи и сказал, что ты айтишник. pic.twitter.com/6Qu0fbV6S2 — Eduard Palchys (@1863x) November 19, 2018

Беспокоюсь за Феликса Эдмундовича.



КГБ, запрашивайте поддержки у @mvd_by скорее. pic.twitter.com/v6HCGrDLwa — Anton Motolko (@Motolko) November 19, 2018

Принес вам новых красивых памятников, с которыми можно фотографироваться (на самом деле нет) https://t.co/M1j4rVqRrF — Ivan Radziankou (@Veterrr) November 21, 2018

«Все памятники равны, но некоторые более равны, чем другие» (с)

Белорусская милиция, 2018 г. — Ivan Karpenko (@harp_ivan) November 19, 2018

Фантастические твари и какие памятники они охраняют. — Ivan Radziankou (@Veterrr) November 20, 2018

давайте петицию – Минску нужен новый герой! памятник Робокопу как дань уважения людям в погонах, которые берегут наш мирный сон! pic.twitter.com/hBNJ75NFMz — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) November 25, 2018

Не знаю что за мем. Но у нас он тоже в городе есть. pic.twitter.com/HSfGR8n8Dh — Carl Johnson (@real_mr_CJ) November 19, 2018

В Минске парня задержали за то, что он повязал шарф на памятник городовому.



Девушек, которые поцеловали этот же памятник, отогнал милиционер и пояснил, что к нему "нельзя даже прикасаться" https://t.co/0q3t5zrg1q pic.twitter.com/OJffLEGGjK — Чай з варэннем (@belteanews) November 19, 2018

Нават БТ патроліла выбачэнні помніку "Лица МВД" 😂😂😂 pic.twitter.com/kdP2AdyfAi — Sieciŭny pyl (@mojparis) November 17, 2018