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Как белорусские красавицы болели за БАТЭ в "Борисов-Арене" этой еврокубковой осенью

30.11.2018 00:26 — Разное | Tut.by  
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29 ноября БАТЭ провел заключительный домашний матч в групповом этапе Лиги Европы, а здесь борисовчане сыграли с греческим ПАОКом (1:4), лондонским «Челси» (0:1) и венгерским «Види» (2:0). На стадионе «желто-синих» даже несмотря на минусовую температуру в случае поединка с «Види» было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками. SPORT.TUT.BY собрал в галерею симпатичных поклонниц футбола.

БАТЭ — ПАОК

БАТЭ — «Челси»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На стадионе «желто-синих» даже несмотря на минусовую температуру в случае поединка с «Види» было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими...
 
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