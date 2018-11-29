29 ноября БАТЭ провел заключительный домашний матч в групповом этапе Лиги Европы, а здесь борисовчане сыграли с греческим ПАОКом (1:4), лондонским «Челси» (0:1) и венгерским «Види» (2:0). На стадионе «желто-синих» даже несмотря на минусовую температуру в случае поединка с «Види» было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками. SPORT.TUT.BY собрал в галерею симпатичных поклонниц футбола.

БАТЭ — ПАОК

БАТЭ — «Челси»