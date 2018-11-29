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"Для Глеба игра в догонялки - не самая сильная сторона". Бага - о победе над "Види" и борьбе с ПАОКом

30.11.2018 00:25 — Разное | Tut.by  
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Наставник БАТЭ Алексей Бага после победы над венгерским «Види» в родных стенах в 5-м туре группового этапа Лиги Европы рассказал, почему перевел Александра Глеба из центра поля на фланг, и о наметках по подготовке к матчу с ПАОКом на финише борьбы за выход в плей-офф. Его коллега Марко Николич стал оценивать математические шансы своей команды на плей-офф, исходя из различных исходов матчей заключительного тура «группы».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Сейчас на „Стэмфорд Бридж“ наберем и спросим, будут мотивированы в „Челси“ или нет»

— Планировали сыграть агрессивно, изобретательно и внимательно в обороне, плотно — сказал Бага после матча. — В принципе, все удалось. Хорошие мячи забили. Были еще хорошие моменты для взятия ворот соперника. Не идеал, конечно. Есть к чему стремиться. Но наша победа, считаю, заслуженная.

— Ваш коллега из «Види» уверен, что качество поля на «Борисов-Арене» сказалось на качестве футбола.

— У нас тут очень много военных частей. В следующий раз мы пригоним два вертолета и потушим поле, покатаем его, и тогда, может быть, будет по-другому. Хочу поздравить свою команду с победой и пожелать хорошей дороги домой венграм.

— Поясните замену Егора Филипенко.

— Замена Филипенко объясняется болезненными ощущениями в ахилле. Он почувствовал их в конце первого тайма. Впервые было принято решение о его замене, чтобы не усугубить. Все-таки это очень серьезное место для футбола и здоровья. Тем более погода и все-все-все.

— Матч с ПАОКом, выходит, приобретает статус финала развязки в группе. Как готовиться будете?

— Есть несколько сценариев подготовки. Нас, видите, завалило-засыпало [снегом]. Прохладно. Прорабатывается вариант выезда на пару дней раньше до игры с ПАОКом в Салоники. Главное, чтобы все были живы-здоровы. С нетерпением будем ждать игры. В своей истории мы сыграли много подобных матчей, и нам они нравится. Интересно.

— Евгений Яблонский отсутствовал в заявке. В чем причина?

— Такое решение. До этого не попадали в заявку другие ребята, а сегодня - он. Никаких подводных камней нет. У нас переизбыток игроков на его позиции. Он остался вне реестра.

— Что скажете об игре Николая Сигневича?

— Хорошо сыграл, полезно. Здорово навязывал борьбу крупным венгерским защитникам. Плюс мяч забил. Был неплох в подыгрыше. Проделал большой объем черновой работы. Достаточно качественный матч в его исполнении. Нельзя быть недовольным его игрой в атаке.

— С чем связано появление Александра Глеба на правом фланге?

— «Види» в матчах с ПАОКом очень здорово оборонялся в середине поля, играл плотно и вязко. Нам следовало оказывать давление на соперника через фланги. Стасевич и Глеб — игроки, которым обыграть один в один не составляет вообще никакого труда. Поэтому Глеб играл на фланге. Плюс необходимо было учитывать состояние поля. Играть от середины внутрь было тяжело. Не назову поле тяжелым — неважным, да. Все-таки люди проделали огромную работу, чтобы подготовить газон.

На флангах нам требовались изобретательные футболисты. Может, мы в какой-то мере рисковали, ведь венгерские защитники активно играют в атаку, а для Глеба игра в догонялки — не самая сильная сторона. Тем не менее его действиями я доволен. Он был полезен в подыгрышах. Задумка сработала.

— После победы «Челси» в Борисове Маурицио Сарри сказал, что для его команды главная задача — занять первое место в группе. Затем «синие» будут готовиться к следующему этапу турнира. Дело сделано. Как думаете, будет ли мотивирован «Челси» в оставшихся двух матчах?

— Сейчас на «Стэмфорд Бридж» наберем и спросим, будут они мотивированы или нет. За такого большого тренера, как Маурицио Сарри, отвечать не имею право.

— Каков ваш план на вечер? Будете ли смотреть матч «Челси» — ПАОК в прямом эфире?

— Буду смотреть на огни впереди едущих автомобилей. На стоп-сигналы. А матч? Нет, пока не буду смотреть.

«Ярче всего наши ошибки опишет слово „наивность“»

— Мои поздравления БАТЭ, — признался Николич. — Сегодня были трудные условия для игры в футбол, и дело не только в погоде, а в состоянии поля. С самого начала нам приходилось бороться с этими трудностями. Мы не были достаточно хороши в некоторых моментах. Голы пришли после нежелательных ошибок со стандартного положения и в результате контратаки. Ярче всего наши ошибки опишет слово «наивность».

Ни у нас, ни у соперника не было большого количества опасных моментов. Ненужные фолы во всех частях поля и пропущенные мячи не были обоснованными. В таких условиях команда, которой удается забить второй мяч, практически гарантирует себе победу.

— То есть вы остались недовольны качеством поля в Борисове?

— Поле было достаточно тяжелым. К низким температурам были готовы, но не ожидали, что так трудно будет даваться игра в мяч. К состоянию газона привыкали достаточно долго — около получаса. Наивные ошибки привели к первому голу, после чего трудно было отыграться.

— Есть ли у команды шанс на выход из группы, ведь в шестом туре «Види» предстоит сыграть с «Челси»?

— Думаю, у он нас есть. С «Челси» будем играть дома. Посмотрим, чем сегодня завершится поединок «синих» с ПАОКом в Лондоне. После этого можно будет просчитать математические вероятности. Концовка борьбы в группе может быть захватывающей. Сейчас у БАТЭ и «Види» по шесть очков, а у ПАОКа — три и матч с «Челси», после которого греческая команда может сравняться с нами по очкам. А если нет, и БАТЭ уступит ПАОКу, то могут быть различные варианты для нас. Либо же мы сами заработаем очко в игре с «Челси». Я верю, что у нас есть шанс выйти в плей-офф.

 
 
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Алексей Бага после победы над венгерским «Види» в родных стенах в 5-м туре группового этапа Лиги Европы рассказал, почему перевел Александра Глеба из центра поля на...
 
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