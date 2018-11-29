Баскетболисты сборной Беларуси крупно проиграли Швеции в квалификации Евробаскета-2021

Мужская сборная Беларуси по баскетболу проиграла в гостях в Уппсале команде Швеции во 2-м раунде пре-квалификации чемпионата Европы-2021.



Фото: bbf.by

Швеция — Беларусь — 87:59 (19:20, 19:9, 26:16, 23:14).

Беларусь: Саддлер (13 + 8 передач + 5 подборов), Кудрявцев (13), Параховский (7 + 5 подборов), Тростинецкий (6 + 5 подборов), Полещук (0 + 5 подборов); Семенюк (8), Белянков (7), Пустогвар (5), Мещеряков (0), Ситник (0), Рогозенко (0).

Белорусы лидировали в первые 15 минут матча, однако в конце второй четверти шведам удалось перехватить инициативу и выйти вперед. А затем скандинавы методично наращивали свой перевес, доведя в итоге до внушительных 28 баллов.

Из-за травмы национальной команде в Швеции не помог форвард эстонского «Калева» Максим Салаш. А уже в день игры один из лидеров сборной Виталий Лютыч почувствовал сильные боли в спине, и тренерский штаб решил поберечь форварда перед важным матчем против Дании, сообщает пресс-служба БФБ.

2 декабря сборная Беларуси проведет гостевой матч в Нестведе против команды Дании (начало — в 22.00).

Положение команд в группе «А»:

1. Дания — 4 очка (2 победы, 0 поражений);

2. Швеция — 3 (1 победа, 1 поражение);

3. Беларусь — 2 (0 побед, 2 поражения).

13 сентября белорусы стартовали во 2-м раунде пре-квалификации Евробаскета-2021, уступив дома соперникам из Дании (94:98).

Во 2-м раунде пре-квалификации принимают участие 12 команд (4 пула по 3 дружины). По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 пройдут 4 сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные дружины поборются за это право в 3-м раунде.