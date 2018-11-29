ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболисты сборной Беларуси крупно проиграли Швеции в квалификации Евробаскета-2021

30.11.2018 00:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужская сборная Беларуси по баскетболу проиграла в гостях в Уппсале команде Швеции во 2-м раунде пре-квалификации чемпионата Европы-2021.


Фото: bbf.by

Швеция — Беларусь — 87:59 (19:20, 19:9, 26:16, 23:14).

Беларусь: Саддлер (13 + 8 передач + 5 подборов), Кудрявцев (13), Параховский (7 + 5 подборов), Тростинецкий (6 + 5 подборов), Полещук (0 + 5 подборов); Семенюк (8), Белянков (7), Пустогвар (5), Мещеряков (0), Ситник (0), Рогозенко (0).

Белорусы лидировали в первые 15 минут матча, однако в конце второй четверти шведам удалось перехватить инициативу и выйти вперед. А затем скандинавы методично наращивали свой перевес, доведя в итоге до внушительных 28 баллов.

Из-за травмы национальной команде в Швеции не помог форвард эстонского «Калева» Максим Салаш. А уже в день игры один из лидеров сборной Виталий Лютыч почувствовал сильные боли в спине, и тренерский штаб решил поберечь форварда перед важным матчем против Дании, сообщает пресс-служба БФБ.

2 декабря сборная Беларуси проведет гостевой матч в Нестведе против команды Дании (начало — в 22.00).

Положение команд в группе «А»:

1. Дания — 4 очка (2 победы, 0 поражений);

2. Швеция — 3 (1 победа, 1 поражение);

3. Беларусь — 2 (0 побед, 2 поражения).

13 сентября белорусы стартовали во 2-м раунде пре-квалификации Евробаскета-2021, уступив дома соперникам из Дании (94:98).

Во 2-м раунде пре-квалификации принимают участие 12 команд (4 пула по 3 дружины). По итогам этого этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 пройдут 4 сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные дружины поборются за это право в 3-м раунде.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по баскетболу проиграла в гостях в Уппсале команде Швеции во 2-м раунде пре-квалификации чемпионата Европы-2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волейболисты «Шахтера» проиграли в гостях самому титулованному клубу Греции в 1/16 финала Кубка ЕКВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика