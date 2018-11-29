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Евгений Довгель: Как Беларуси стать успешной и процветающей

30.11.2018 00:30 — Разное | Ежедневник  
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Евгений Довгель: Как Беларуси стать успешной и процветающей

Известный экономист Евгений Довгель предложил вариант перестройки экономики Беларуси, которая нам жить не хуже, чем европейцам. Начать он предлагает с переподчинения Нацбанка правительству.

По мнению Евгения Довгеля, главной национальной ценностью Беларуси в настоящее время является сильная система государственного управления, которая сможет решением главы государства подчинить Национальный банк правительству страны. По такому варианту успешно развиваются экономики Японии, Норвегии и Великобритании.

Как считает экономист, подчинение Нацбанка правительству позволит правительству решить ряд первостепенных задач. В первую очередь речь идет об инвестиционном развития национальных производств, а не кредитном, как происходит сейчас. Кроме того, такой вариант позволит эффективно реализовывать инновационные бизнес-проекты на всех перспективных направлениях и резкого повысить конкурентоспособность национальных предприятий. Это в свою очередь приведет к укреплению национальной валюты, ее свободной конвертируемости и востребованности на мировых рынках, росту поступлений в госбюджет за счет доходов от государственных инвестиций.

Евгений Довгель считает, что для достижения этих целей правительству необходимо оптимизировать национальную валютно-денежную систему, преобразовав ее в источник государственных инвестиций для национальной экономики.

В целях оздоровления и укрепления баланса Нацбанка правительству необходимо наделить его государственным капиталом в виде ценных бумаг предприятий в таком объеме, чтобы он мог надежно гарантировать и реально обеспечивать стабильность национального рубля, не прибегая к зарубежным займам. Наиболее рациональным вариантом для Беларуси будет применить для этого норвежский вариант – передать Комитет по управлению госимуществом в ведение Нацбанка в статусе фонда, учесть его ценные бумаги в балансе системы Нацбанка и использовать как государственный капитал, гарантирующий надежность национальной валюты, считает Евгений Довгель.

Далее, уверен экономист, нужно преобразовать Нацбанк из кредитора коммерческих банков в главного национального инвестора, то есть выпускать национальные деньги в обращение, как в Японии, обменом на акции и другие ценные бумаги наиболее эффективных бизнес-проектов. А также принять меры по активному развитию в государстве рынка ценных бумаг, методов оценки коммерческих рисков, оздоровлению финансов предприятий и государственному страхованию инвестиционных бизнес-проектов.

Евгений Довгель считает, что нужно использовать возможности указом президента №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» и осуществить реструктуризацию кредитных долгов предприятий в пакеты акций. При этом акциями оздоровленных предприятий необходимо произвести расчеты с кредиторами.

Среди первоочередных мер к счастливому будущему Беларуси Евгений Довгель называет и оптимизацию налоговой системы, чтобы она стала не фискальным, а направляющим и регулирующим государственным инструментом по дополнительной оптимизации и активизации национального производства, максимизации конкурентоспособности национальных производителей.

Важным моментом экономист считает и перестройку работы белорусских предприятий, на которых необходимо условия высоких и справедливых мотиваций работников, чтобы каждый из них был заинтересован в эффективности работы всего производства.

Также необходимо создать условия для эффективного хозрасчетного взаимодействия подразделений внутри крупных производств, как малых предприятий, с оптимальной выгодой для государства, других акционеров и каждого из работников;

Как считает Евгений Довгель, системная реализация предлагаемого комплекса мер избавит экономику страны от постоянно возрастающих кредитных и иных долгов. Это даст возможность государству на национальной денежной основе и в кратчайший срок придать инвестиционному развитию Беларуси высокие устойчивые темпы.

Инвестиции заменят кредиты, налоги перестанут завышать стоимость белорусских товаров на рынках. С учетом мотиваций работников это резко повысит конкурентоспособность и эффективность белорусских предприятий.

Нацбанк, как главный национальный инвестор, станет получать высокую прибыль для укрепления по нормативам своих активов и резервов, отчисляя ее избыток в государственный бюджет, как это уже 100 лет делает ФРС США.

С получением должной обеспеченности в балансе Нацбанка белорусский рубль станет надежно выгодней в своей стране, чем иностранная валюта. В стране прекратится рост цен. Валюта из сбережений населения, организаций и банков станет активно продаваться Нацбанку за его рубли. В распоряжение государства поступит иностранная валюта из накоплений населения, организаций и банков на десятки млрд долларов.

По мнению Евгения Довгеля, Беларусь сможет в течение года выйти на рекордные в мире темпы экономического роста и показать своим примером оптимальный путь к развитию для всех стран СНГ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Известный экономист Евгений Довгель предложил вариант перестройки экономики Беларуси, которая нам жить не хуже, чем европейцам. Начать он предлагает с...
 
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