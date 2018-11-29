В Бресте пропала женщина, проживает в том же доме, что и исчезнувший мужчина

Пропала Василюк Елена Владимировна, 17.02.1968 г.р.), проживающая по адресу: г. Брест, ул. МОПРа, д.19. Ушла из дома 21 ноября 2018 года в неизвестном направлении и пропала.



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До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Примечательно, что проживает в том же доме, что и пропавший мужчина .

По всей видимости, оба исчезновения не связаны между собой. Как рассказали порталу Виртуальный Брест осведомлённые источники, мужчина - предприниматель , ответственный и серьёзный. С пропавшей женщиной они не общались. Обратите внимание на особую примету - татуировку на плече.

Однако, так или иначе, всё равно это несколько необычно, что из одного дома (это пятиэтажка ближе к Набережной) пропали сразу два человека.