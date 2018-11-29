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В Бресте пропала женщина, проживает в том же доме, что и исчезнувший мужчина
30.11.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Пропала Василюк Елена Владимировна, 17.02.1968 г.р.), проживающая по адресу: г. Брест, ул. МОПРа, д.19. Ушла из дома 21 ноября 2018 года в неизвестном направлении и пропала.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Примечательно, что проживает в том же доме,
По всей видимости, оба исчезновения не связаны между собой. Как рассказали порталу
Однако, так или иначе, всё равно это несколько необычно, что из одного дома (это пятиэтажка ближе к Набережной) пропали сразу два человека.
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Пропала Василюк Елена Владимировна, 17.02.1968 г.р.), проживающая по адресу: г. Брест, ул. МОПРа, д.19. Ушла из дома 21 ноября 2018 года в неизвестном направлении и пропала. До...
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