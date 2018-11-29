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К столетию БССР историки расскажут о становлении Беларуси
30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские историки готовы представить новые исследования возникновения государственности страны. Они касаются периода образования БССР, которая в будущем году отмечает столетний юбилей, передает телеканал «МИР 24».
Временное рабоче-крестьянское правительство
Новые документы из Национального архива представят на конференции в
«Это сложнейший период становления белорусской национальной государственности. И на конференции, и в том издании по истории белорусской государственности, которое мы сейчас готовим к печати, все эти аспекты будут представлены выразительно», – обещает директор института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.
«По большому счету именно БССР является тем фундаментом, на котором стоит и с которого развивается современная белорусская государственность», – уверен кандидат исторических наук Сергей Третьяк.
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Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси было сформировано 1 января 1919 года.
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