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К столетию БССР историки расскажут о становлении Беларуси

30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские историки готовы представить новые исследования возникновения государственности страны. Они касаются периода образования БССР, которая в будущем году отмечает столетний юбилей, передает телеканал «МИР 24».

Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси было сформировано 1 января 1919 года. В этот же день по радио обнародовали соответствующий манифест. 

Новые документы из Национального архива представят на конференции в Минске уже в декабре. Ожидается, и что впервые за всю историю, архив раскроет уникальную переписку Иосифа Сталина. А в начале будущего года в свет выйдет третий том «Истории белорусской государственности». 

«Это сложнейший период становления белорусской национальной государственности. И на конференции, и в том издании по истории белорусской государственности, которое мы сейчас готовим к печати, все эти аспекты будут представлены выразительно», – обещает директор института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.

«По большому счету именно БССР является тем фундаментом, на котором стоит и с которого развивается современная белорусская государственность», – уверен кандидат исторических наук Сергей Третьяк.



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Теги: Минск
 
 
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Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси было сформировано 1 января 1919 года.
 
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