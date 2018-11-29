|
В Минске выбирают лучшие социальные стартапы года
30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске представили лучшие социальные бизнес-проекты года. Конкурс стартапов призван поддержать начинающих предпринимателей из
В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 60 молодых бизнесменов. В финал вышли 11 проектов. Среди них, например, программа помощи в трудоустройстве пожилым людям и создание мессенджера для слабослышащих.
«Даже села, деревни участвуют в конкурсе социального предпринимательства, потому что появилось ощущение какое-то, что можно начинать самим развивать свои родные места», – утверждает директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер.
С каждым годом желающих принять участие в конкурсе все больше. Лучшего выберет жюри. В его состав вошли представители бизнеса и эксперты в области развития социальных проектов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс бизнес-проектов призван поддержать начинающих предпринимателей из Беларуси, РФ, Казахстана и Армении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)