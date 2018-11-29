В Минске выбирают лучшие социальные стартапы года

В Минске представили лучшие социальные бизнес-проекты года. Конкурс стартапов призван поддержать начинающих предпринимателей из Беларуси , России, Казахстана и Армении , передает телеканал «МИР 24».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 60 молодых бизнесменов. В финал вышли 11 проектов. Среди них, например, программа помощи в трудоустройстве пожилым людям и создание мессенджера для слабослышащих.

«По сути, это обычный мессенджер: вы звоните собеседнику по видеозвонку, если вы глухой человек, вы артикулируете губами нужное вам слово, предложение, и в виде текста это передается собеседнику, то есть он поймет, что вы сказали. Барьер между слышащими и глухими людьми стирается», – говорят авторы проекта Дмитрий Клименков и Полина Сидорук.

«Даже села, деревни участвуют в конкурсе социального предпринимательства, потому что появилось ощущение какое-то, что можно начинать самим развивать свои родные места», – утверждает директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер.

С каждым годом желающих принять участие в конкурсе все больше. Лучшего выберет жюри. В его состав вошли представители бизнеса и эксперты в области развития социальных проектов.