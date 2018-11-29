Лукашенко поделился мнением о проблемах ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) часто создают проблемы сами себе, особенно на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российскому телеканалу.

«Все в головах. Знаем, куда идти. Знаем, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть: разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что уже нельзя, чтобы к «Брекситу» не прийти и так далее, так далее. Все умеем, но не все делаем», – сказал белорусский лидер.

«Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле. А ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде, я Дмитрию Анатольевичу с таким намеком говорил, везде сквозит национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно. И упирается в следующую проблему: договорились? договорились. Железно надо выполнять. У нас пока этого не хватает», – продолжил он.