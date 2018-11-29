Почти земляк: инвестор, который заработал $5 млрд

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Почему мы выбрали Брюса Ковнера?

Хотя о Ковнере известно сравнительно мало, он не был героем ярких, эпохальных сделок, не прославился личной экстравагантностью, есть несколько фактов, которые заставляют писать именно о нем:

Брюс Ковнер начал торговать с $3 000 одолженных долларов, а сейчас его личное состояние $5,4 млрд.

Брюс Ковнер заработал для других не менее $12 млрд.

Брюс Ковнер не переживал крупных провалов, терял деньги на операциях редко и немного.

Инвестиционный фонд Брюса Ковнера Caxton Associates LP приносит значительный доход на протяжении 30 лет. В определенный момент годовая прибыль достигала 87% от вложенного капитала.

Однако успех Брюса Ковнера – это не феномен удачи, но результат выверенной личной стратегии, ясных принципов и чрезвычайного упорства.

Теперь немного о самом Ковнере и его правилах.

Семья Ковнера родом из Литвы

Ковнер в переводе с идиш – это житель Ковно (современный Каунас), предки Брюса Ковнера эмигранты из-за черты еврейской оседлости Российской Империи. Сам Брюс родился в США в 1945 году, жил в Нью-Йорке и Калифорнии. Его путь наверх оказался для Ковнера отнюдь не прямым и не быстрым. Однако сейчас особняк Ковнера на пятой авеню – одно из самых защищенных от катастроф и папарацци зданий Нью-Йорка.

Брюс Ковнер был способным учеником и студентом. В университете получил образование экономиста и политолога, сам преподавал. Он также изучал философию, имеет звание бакалавра искусств.

Брюс Ковнер попробовал себя в нескольких профессиях и обратился к биржевой торговле уже после 30. Подход Ковнера к новой специальности был по-настоящему академическим – он прочел все, что было возможно о биржевой торговле, сделал из прочитанного собственные выводы, нашел принципы, от которых не отступил даже через 30 лет.

Как все начиналось

Первые операции Брюс Ковнер начал с взятых в кредит $3 000. Это были сделки с медью, и они принесли прибыль. Затем была рискованная, по господствовавшему тогда мнению, игра с соевыми бобами. Здесь Ковнер заработал уже более $40 000.

После этого Брюса постигла первая крупная неудача – он изменил собственным принципам и правилу играть на коротких позициях. По совету брокера Ковнер вложился в долгосрочную сделку, выйти из которой едва успел, потеряв на этом $23 000.

Однако крах не был полным и в 1983, через 6 лет после первой самостоятельной сделки, Ковнер основал инвестиционный фонд Caxton. Наилучшим годом для фонда был 1987, именно когда его годовая прибыль достигла 87%.

Брюс Ковнер весьма скупо общается с прессой и не ищет чужого внимания. Однако домыслы и слухи заставили его согласиться на сдержанное общение с журналистами.

Сейчас известно, что Брюс Ковнер: