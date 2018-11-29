ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти земляк: инвестор, который заработал $5 млрд

30.11.2018 05:23 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Почти земляк: инвестор, который заработал млрд
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Почему мы выбрали Брюса Ковнера?

Хотя о Ковнере известно сравнительно мало, он не был героем ярких, эпохальных сделок, не прославился личной экстравагантностью, есть несколько фактов, которые заставляют писать именно о нем:

  • Брюс Ковнер начал торговать с $3 000 одолженных долларов, а сейчас его личное состояние $5,4 млрд.
  • Брюс Ковнер заработал для других не менее $12 млрд.
  • Брюс Ковнер не переживал крупных провалов, терял деньги на операциях редко и немного.
  • Инвестиционный фонд Брюса Ковнера Caxton Associates LP приносит значительный доход на протяжении 30 лет. В определенный момент годовая прибыль достигала 87% от вложенного капитала.

Почти земляк: инвестор, который заработал млрд

Однако успех Брюса Ковнера – это не феномен удачи, но результат выверенной личной стратегии, ясных принципов и чрезвычайного упорства.

Теперь немного о самом Ковнере и его правилах.

Семья Ковнера родом из Литвы

Ковнер в переводе с идиш – это житель Ковно (современный Каунас), предки Брюса Ковнера эмигранты из-за черты еврейской оседлости Российской Империи. Сам Брюс родился в США в 1945 году, жил в Нью-Йорке и Калифорнии. Его путь наверх оказался для Ковнера отнюдь не прямым и не быстрым. Однако сейчас особняк Ковнера на пятой авеню – одно из самых защищенных от катастроф и папарацци зданий Нью-Йорка.

Брюс Ковнер был способным учеником и студентом. В университете получил образование экономиста и политолога, сам преподавал. Он также изучал философию, имеет звание бакалавра искусств.

Брюс Ковнер попробовал себя в нескольких профессиях и обратился к биржевой торговле уже после 30. Подход Ковнера к новой специальности был по-настоящему академическим – он прочел все, что было возможно о биржевой торговле, сделал из прочитанного собственные выводы, нашел принципы, от которых не отступил даже через 30 лет.

Как все начиналось

Первые операции Брюс Ковнер начал с взятых в кредит $3 000. Это были сделки с медью, и они принесли прибыль. Затем была рискованная, по господствовавшему тогда мнению, игра с соевыми бобами. Здесь Ковнер заработал уже более $40 000.

После этого Брюса постигла первая крупная неудача – он изменил собственным принципам и правилу играть на коротких позициях. По совету брокера Ковнер вложился в долгосрочную сделку, выйти из которой едва успел, потеряв на этом $23 000.

Однако крах не был полным и в 1983, через 6 лет после первой самостоятельной сделки, Ковнер основал инвестиционный фонд Caxton. Наилучшим годом для фонда был 1987, именно когда его годовая прибыль достигла 87%.

Брюс Ковнер весьма скупо общается с прессой и не ищет чужого внимания. Однако домыслы и слухи заставили его согласиться на сдержанное общение с журналистами.

Сейчас известно, что Брюс Ковнер:

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брюс Ковнер один из феноменально удачливых биржевых игроков: сегодня его состояние оценивается в $5 млрд, а в начале своей карьеры он торговал одолженными деньгами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Довгель: Как Беларуси стать успешной и процветающей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика