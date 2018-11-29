Белорусская церковь получила архитектурный Оскар

Напомним, униатскую церковь, относящуюся к Белорусской католической миссии, построили в 2016 году на севере британской столицы. Она обошлась в 364 000 фунтов стерлингов. Это единственное действующее сегодня деревянное культовое сооружение Лондона.





Часовня проектировалась как энергоэффективное здание: деревянное сооружение поглощает углерод и не производит его выбросы, как большинство новых строений. А дизайн элементов церкви, напоминающей о Чернобыле, воплощает идеи возобновляемых материалов. Искусственное освещение и теплообменная установка требуют потребления энергии, но прозрачный стеклянный фасад обращен на юг, чтобы использовать небольшой угол зимнего солнца для обогрева.





Цвай Со в свое время влюбился в белорусскую деревянную архитектуру, знакомился с ней в нашей стране. Лондонский архитектор убежден: наши деревянные церкви XVII - начала XX века - достояние человечества и заслуживают включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За проект часовни Цвай Со награжден Королевским институтом британских архитекторов, а затем церковь вошла в топ-50 любимых зданий лондонцев минувшего года и выиграла Лондонский фестиваль архитектуры в 2017.





Также Цвай Со в этом году работал в Брюсселе над мемориалом по мотивам Хатыни в память о жертвах тоталитаризма в ХХ веке. В центре его проекта – судьбы арестованных и высланных из разных стран людей, а главным символом стали увеличенные письма гонимых людей.





Теперь архитектор, среди прочего, занят в проекте реставрации Большой синагоги XVII века в Слониме.