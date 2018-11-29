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Скажите нам, кто вы, и мы скажем, куда вам сходить на выходных в Минске (засекайте 10 секунд)
AFISHA.TUT.BY уже и не знает, как еще мотивировать вас выбраться из дома в выходные. 1 и 2 декабря в столице, например, много вечеринок, концертов и кино — согласны, во всем этом можно и запутаться. Для тех, кто планирует провести уик-энд с пользой, рекомендуем пройти наш тест, который не займет и минуты, но точно поможет подобрать для вас что-то специальное.
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Тест: что делать в столице 1 и 2 декабря, если вы хотите провести время с ребенком, компанией или самим собой.
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