Брестский академический театр драмы готовит интерактивный новогодний спектакль для детей

С новой сказкой предлагает встречать новогодние праздники Брестский академический театр драмы. Для своих юных зрителей он готовит премьеру «Волшебство под новый год», пишет «Заря».





Постановка Александра Козака (режиссер Валентина Яновец) обещает необычных сказочных персонажей, много ярких смен декораций и современные сценические эффекты. Художник-постановщик — Николай Полторака, художник по костюмам — Татьяна Корвякова, а музыку написал Александр Цымбал.

Новогодний спектакль «Волшебство под новый год» по пьесе белорусского автора Натальи Марчук будет интерактивным. Ребятам придется выручать любимых сказочных героев, чтобы Новый год все-таки пришел: злая ведьма Мурзина вместе с недотепой-колдуном Леонадием заколдовали самого Дедушку Мороза!

Скучать никому не придется и после просмотра постановки, когда в театральном фойе начнется танцевально-развлекательная программа вокруг елки. Разумеется, с сюрпризами!

Первые обладатели билетов (стоимость — 10 рублей) увидят сказку уже 23 декабря.