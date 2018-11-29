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Стеклянные космонавты и Деды Морозы из ваты. В Могилеве открылась душевная новогодняя выставка
Более тысячи советских елочных украшений и новогодних открыток можно увидеть в Могилевском областном краеведческом музее им. Романова,
Елочные украшения и открытки Галина Жук собирала более 10 лет. Некоторые пережили военные годы.
В экспозиции есть верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки, фигурки для детей, сказочные персонажи и всевозможные Деды Морозы и Снегурочки. Особое место занимает экспозиция новогодних открыток.
— По экспонатам, представленным на выставке, можно не только проследить историю развития елочных игрушек, но и заглянуть в прошлое, когда под лесной красавицей стояли традиционные Дед Мороз и Снегурочка из ваты, а на ветках красовались веселые зверушки, разноцветные сосульки, фигурки клоунов и космонавтов, — сказали в областном краеведческом музее.
Выставка будет работать до 20 января. Выходные дни — понедельник, вторник.
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Елочные украшения и открытки Галина Жук собирала более 10 лет. Некоторые пережили военные годы.
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