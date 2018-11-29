Стеклянные космонавты и Деды Морозы из ваты. В Могилеве открылась душевная новогодняя выставка

Более тысячи советских елочных украшений и новогодних открыток можно увидеть в Могилевском областном краеведческом музее им. Романова, сообщает облисполком. В частной коллекции бобруйчанки Галины Жук есть и стеклянные космонавты, и Дед Мороз из ваты.



Фото: bobrlife.by

Елочные украшения и открытки Галина Жук собирала более 10 лет. Некоторые пережили военные годы.

В экспозиции есть верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки, фигурки для детей, сказочные персонажи и всевозможные Деды Морозы и Снегурочки. Особое место занимает экспозиция новогодних открыток.

— По экспонатам, представленным на выставке, можно не только проследить историю развития елочных игрушек, но и заглянуть в прошлое, когда под лесной красавицей стояли традиционные Дед Мороз и Снегурочка из ваты, а на ветках красовались веселые зверушки, разноцветные сосульки, фигурки клоунов и космонавтов, — сказали в областном краеведческом музее.

Выставка будет работать до 20 января. Выходные дни — понедельник, вторник.