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Рождественские коллекции и отечественные splash-маски. 10 косметических новинок ноября

30.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов. Уследить за всеми просто невозможно, но редакция LADY решила попробовать. И рассказать вам об интересных новинках ноября.

Традиционно в нашем обзоре лишь те средства, которые уже доступны для жителей Беларуси — в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выясним.

Чем ближе Рождество, тем больше праздничных коллекций! Например, в Yves Rocher уже появились три лимитированные серии: «Ароматный чай», «Наливное яблоко» и «Ночная ваниль».

Сезонные ароматы получили бальзамы для губ, кремы для рук, увлажняющие лосьоны и гели для мытья тела, жидкое мыло, а также гоммажи (которые исчезли из основного ассортимента). В линейку «Ночная ваниль» вошли лишь три продукта: масло для душа, туалетная вода и пудра-хайлайтер. Купить средства из новогодних запусков можно как по отдельности, так и набором в праздничной упаковке — отличный вариант подарка.




Очень стильная рождественская коллекция вышла и у бренда NARS. Нам больше всего приглянулась палетка румян и хайлайтеров Hot Tryst Cheek Palette. В ней 6 мерцающих оттенков, которые можно наносить как сухим, так и влажным способом. В упаковке румяна выглядят довольно ярко, но на коже — очень натурально (проверено). И хотя издание лимитированное, найти эту палетку еще можно.


Если же NARS вас не сильно привлекает — в том числе и ценой, загляните в ближайший универмаг: там наверняка найдется новинка от BelorDesign. Палетка Sculpting Trio, как ясно из названия, включает в себя три продукта — скульптор, румяна и хайлайтер. Выпущено трио в двух оттенках: холодном и теплом.


Или же вот вам исключительно сияющий вариант: у американского бренда TheBalm вышла палетка хайлайтеров The Lou Manizer’sQuad. Туда вошли как уже знакомые многим оттенки (Mary-Lou и Cindy-Lou), так и два эксклюзивных люминайзера для светлокожих барышень.


Очередными новинками порадовала Bielita. Так, в рамках MEZOcomplex вышла серия splash-масок для лица с AHA-кислотами. А в новой линейке «Безупречное очищение» нас привлекла энзимная пудра для умывания. Белорусские марки явно следят за косметическими трендами. И, что приятно, предлагают их по доступной цене.



У Maybelline появились кремовые румяна Dream Matte Blush, которые доступны только онлайн: некоторые продукты компания, согласно своей новой политике, перестала продавать в стационарных магазинах. Румяна вышли в трех оттенках — «Персиковый», «Розовато-лиловый» и «Розовый песок».


Givenchy порадовал поклонников культовой пудры Prisme Libre и выпустил новый оттенок Satin Blanс в праздничной упаковке. Честно говоря, Satin Blanс — не такая уж и новинка: во многих европейских странах эта вариация пудры доступна в постоянной коллекции. Но если есть желание получить легендарную «Призму» в лимитированном дизайне, за рождественским выпуском стоит поохотиться.


 
 
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За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов. Уследить за всеми просто невозможно, но редакция LADY решила попробовать. И рассказать вам об...
 
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