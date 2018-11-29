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Михаил Ситько проведет прямую линию
30.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Михайлович СИТЬКО в субботу, 1 декабря, проведет «прямую линию» с 9 до 12 часов по телефону 4-54-23.
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В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил...
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